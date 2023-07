6 thói quen tưởng vô hại nhưng cần chấm dứt

Nếu vẫn tiếp tục những thói quen này, sức khỏe của chúng ta rất có thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta đều biết rằng có rất nhiều thói quen tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, theo khoa học, việc lạm dụng những thói quen này đôi khi sẽ phản tác dụng và khiến cơ thể gặp nhiều vấn đề.

Dưới đây là một số thói quen chúng ta thường làm hàng ngày có thể đe dọa sức khỏe của mình. Hãy cùng xem những thói quen này là gì nhé!.

1. Sử dụng nước súc miệng sau khi đánh răng

Việc làm sạch răng miệng là một thói quen cực kỳ tốt khi nó giúp chúng ta loại bỏ các vi khuẩn sau khi ăn. Bên cạnh việc đánh răng cũng có rất nhiều người tìm đến các loại nước súc miệng để làm sạch sâu hơn sau khi đánh răng.

Dù vậy, thói quen này lại được khuyên rằng nên chấm dứt ngay lập tức. Các chuyên gia cho rằng sau khi đánh răng, kem đánh răng sẽ phủ một lớp florua có nồng độ 1.450ppm để bảo vệ răng. Nếu sử dụng nước súc miệng ngay sau đó, nó sẽ làm rửa trôi lớp florua có lợi này khiến cho răng không thể ngăn ngừa các mảng bám.

2. Sử dụng cồn tẩy rửa

Một số quảng cáo cho rằng chất khử trùng sẽ tiêu diệt 99,9% vi khuẩn trên tay bạn. Dù vậy, điều này chỉ đúng một phần. Theo đó, sử dụng chất khử trùng tay thường xuyên sẽ làm cho da tay chúng ta trở nên khô hơn. Việc để da tay khô trong thời gian dài sẽ biến tay chúng ta thành nơi trú ngụ của vi khuẩn gây bệnh và cũng làm tăng nguy cơ virus xâm nhập vào cơ thể.

3. Ngủ trên chiếc gối yêu thích của bạn

Tất cả chúng ta đều có chiếc gối đặc biệt mà chúng ta thích sử dụng khi đi ngủ. Và việc được ngủ thoải mái, ngon giấc là cực kỳ tốt cho sức khỏe tinh thần cũng như cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên, việc chỉ sử dụng 1 chiếc gối duy nhất mà ta cho là thoải mái sẽ khiến chiếc gối tích tụ nhiều vi khuẩn và trở thành nơi trú ngụ của mạt bụi gây dị ứng.

4. Giữ cho ngôi nhà của bạn "không một hạt bụi"

Giữ cho ngôi nhà của bạn sạch sẽ gần như mỗi ngày có thể giúp bạn có được danh hiệu “người ngăn nắp gọn gàng” cũng như tạo không gian sạch sẽ, thoáng mát. Nhưng ngoài việc loại bỏ vi trùng và sự bừa bộn, việc sử dụng các dụng cụ vệ sinh nhà cửa hàng ngày phần nào đó cũng có thể gây nguy hiểm cho các bộ phận như phổi và da của bạn theo thời gian.

5. Nấu ăn bằng chảo chống dính

Một chiếc chảo chống dính là đồ vật dường như có mặt trong mỗi căn bếp của các gia đình. Nhờ sự tiện lợi của nó, chảo chống dính giúp cho những người đam mê nấu ăn không còn phải mệt mỏi khi chiên rán hay kỳ cọ chiếc chảo sau khi sử dụng nữa.

Tuy nhiên, lớp chống dính trong đồ dùng nhà bếp thực chất cũng có thể gây hại đến sức khỏe con người. Theo đó, khi nhiệt độ tăng cao, lớp phủ chống dính sẽ bị phá vỡ và giải phóng khói độc có thể khiến bạn có nguy cơ mắc các bệnh về phổi.

6. In tại nhà

Với việc nhiều người giờ đây đang làm việc tại nhà, làm tự do rất nhiều, việc sở hữu một chiếc máy in cá nhân là vô cùng phổ biến. Việc in ấn tại nhà này chắc chắn sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.

Dù vậy, nhìn chung, những chiếc máy in laser và những máy sử dụng mực máy in thường sẽ thải ra các hạt cực nhỏ có thể gây tổn thương tim mạch hoặc hô hấp khi bạn ở gần chúng. Một nghiên cứu được thực hiện trên chuột cho thấy rằng việc tiếp xúc với các hạt mực trong 21 ngày sẽ làm rối loạn quá trình trao đổi chất, phản ứng miễn dịch và các quá trình sinh học khác.

Theo PNVN