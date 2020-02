Ăn ngay những thực phẩm này để tăng sức đề kháng phòng chống virus

Cá hồi, thịt bò, tỏi, hành... là những thực phẩm giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống xâm nhiễm của virus.

Thịt bò

Trong thịt bò có hàm lượng kẽm rất cao có lợi cho việc phòng chống lại bệnh cúm. Kẽm hỗ trợ cơ thể tạo ra bạch cầu giúp cho hệ thống miễn dịch cơ thể hoạt động tốt hơn.

Ngoài thịt bò, có thể lựa chọn thịt gà, thịt cừu, rau bó xôi, mè và đậu xanh đều là những loại thực phẩm có chứa nhiều kẽm.

Cá hồi

Một khẩu phần 84,9g cá hồi sẽ cung cấp gần 40% nhu cầu protein hàng ngày và hơn một nửa nhu cầu vitamin D hàng ngày của cơ thể.Nghiên cứu cho thấy, thiếu vitamin D có liên quan đến việc tăng nhạy cảm với nhiễm trùng, trong khi cá hồi có chứa các axit béo thiết yếu, rất cần thiết cho sức khỏe miễn dịch.

Sữa chua + hoa quả chứa vitamin A

Thực phẩm lên men như sữa chua có chứa men vi sinh đã được chứng minh là thúc đẩy hoạt động của các kháng khuẩn trong cơ thể. Nên chọn sữa chua không đường sẽ có lợi cho sức khỏe.

Quả kiwi

Vitamin C là một chất rất nổi tiếng trong việc chống lại bệnh cúm. Vitamin C có thể rút ngắn thời gian của sự nhiễm lạnh và ngăn ngừa bệnh tật. Một trái cam chứa 160% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể, bưởi là 120%, kiwi là 273%. Nếu giá quả kiwi quá đắt so với mức thu nhập thông thường, chúng ta có thể ăn trực tiếp các loại hoa quả chứa vitamin C khác như cam, bưởi, quýt, ổi, táo…

Cà rốt, rau xanh

Cà rốt rất giàu beta carotene và vitamin A giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa tổn thương tế bào, đồng thời sửa chữa hệ thống miễn dịch bị suy yếu.

Tỏi, hành, hẹ

Hành và hẹ làm tăng hoạt động của các tế bào miễn dịch tự nhiên của cơ thể người, làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cảm lạnh và cúm. Hành tây có đặc tính làm tăng số lượng bạch cầu, rất cần thiết trong việc chống lại mầm bệnh.

Đặc biệt, tỏi cũng có tác dụng rất tích cực đến hệ miễn dịch do giàu phytonutrient, garlicin và selen, những chất giúp cơ thể chống lại bệnh tật, nhất là cảm cúm. Cách tốt nhất là ăn tỏi tươi. Nên ăn 3–5 tép tỏi tươi hoặc khô mỗi ngày hoặc chế biến thành tương tỏi, rượu tỏi…

Cà chua

Cà chua có rất nhiều tác dụng tốt cho thể như tăng khả năng miễn dịch, ngăn ngừa mất nước, tăng cường sự bảo vệ da và cơ thể khỏi những tia nắng hây hại nhờ có hàm lượng nước, vitamin c, chất xơ, các chất chống oxy hóa rất cao.

Vì vậy, mỗi người nên ăn cà chua ít nhất 4 lần/tuần để phòng tránh được tối đa những tác hại từ thời tiết xấu gây nên.

Các chị em phụ nữ hãy ghi nhớ những thực phẩm quen thuộc này để đưa vào chế độ ăn hàng ngày, giúp bản thân và cả gia đình khỏe hơn, chống lại bệnh tật.

Nấm và các loại rau thơm

Nghiên cứu cho thấy nấm có đặc tính kháng virus tự nhiên giúp cơ thể con người chống lại bệnh cúm. Nấm thúc đẩy quá trình sản sinh ra cytokine giúp chống lại virus cúm. Nấm cũng có chứa polysaccharides – loại hợp chất hỗ trợ hệ miễn dịch.

Tối ưu hóa hệ miễn dịch của bạn bằng cách phối hợp các loại nấm tốt với nhau trong bữa ăn, như nấm hương, nấm khiêu vũ (maitake) và nấm linh chi sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng, chống lại được các bệnh viêm đường hô hấp.

Nước lọc

Nước rất quan trọng đối với mọi quá trình sinh lý trong cơ thể. Khi bị mất nước, cơ thể bạn sẽ không còn khả năng chống lại bệnh tật như bình thường.

Theo Emdep.vn