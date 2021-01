Mỗi chúng ta hoàn toàn có thể khiến thế giới tốt đẹp hơn chỉ với 5 việc nhỏ hàng ngày

Mỗi sáng thức dậy, hãy thử nghĩ xem mình có thể làm gì để những người xung quanh hạnh phúc hơn?

1. Hãy lan tỏa lòng tốt

Mỗi sáng thức dậy, bạn nên nghĩ xem mình có thể làm gì để những người xung quanh hạnh phúc hơn? Bạn có biết rằng việc đối xử tốt và giúp đỡ mọi người sẽ giúp bạn cảm thấy cực kỳ vui tươi và thanh thản.

Khi bước vào quán cà phê gần nhà hay đến chỗ làm, bạn có thể làm gì để giúp đỡ mọi người? Trả tiền cà phê cho người đứng sau lưng bạn vì anh ta trót quên mang ví hay mỉm cười chào hỏi đồng nghiệp của bạn trong công ty? Hãy nhớ rằng không có cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên và mỗi cuộc gặp gỡ đó đều là cơ hội để bạn lan tỏa niềm vui và niềm hạnh phúc.

2. Hãy can đảm lựa chọn

Chúng ta thường đưa ra nhiều sự lựa chọn lớn và nhỏ mỗi ngày. Có những sự lựa chọn dễ dàng nhưng có những lựa chọn thì thực sự khó khăn. Vì vậy, trước mỗi sự lựa chọn khó khăn, bạn cần tỏ ra can đảm. Mỗi sáng thức dậy và tự hỏi bản thân: “Hôm nay tôi có thể làm gì ngoài vùng an toàn của mình để sống can đảm và tạo ra sự khác biệt?” Câu hỏi đó sẽ góp phần lên dây cót tinh thần của bạn.

3. Ngồi thiền mỗi ngày

Hãy ngồi thiền mỗi ngày để suy ngẫm về bản thân bạn, về những gì bạn đã làm được và chưa làm được trong ngày hôm nay. Nếu có thời gian, hãy ngồi đọc thơ, cầu nguyện hoặc viết nhật ký để giải tỏa tâm trạng của bản thân. Ngồi thiền, suy ngẫm về bản thân sẽ cho bạn cơ hội để nhìn lại những gì bạn đã làm đúng và những gì bạn cần sửa sai.

4. Ở bên người yêu thương và tin tưởng bạn

Chắc bạn từng nghe câu hát: “Kỳ tích sẽ xuất hiện, khi bạn có lòng tin” Lòng tin trong cuộc sống rất quan trọng. Nó có thể tạo ra những điều kỳ diệu và biến những điều không thể thành có thể. Vì vậy, ở bên những người yêu thương, tin tưởng bạn, bạn sẽ nhận được những lời động viên, khuyến khích quý giá. Những lời động viên, khuyến khích đó sẽ giúp bạn tạo ra những kỳ tích.

5. Tự truyền cảm hứng cho bản thân

Cảm hứng sống giúp bạn làm mọi việc tốt hơn và hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Hãy bắt đầu ngày mới bằng cách viết ra những điều làm bạn vui vẻ, biết ơn, những điều bạn muốn hoàn thành trong ngày. Những điều này chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho bạn, giúp bạn có được nguồn năng lượng dồi dào trong suốt cả ngày.

