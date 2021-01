Những thực phẩm có lợi cho thận

Rau quả là nguồn cung cấp vitamin C và caroten cho cơ thể. Vitamin C là loại tan trong nước, nếu thừa vitamin C thì cơ thể sẽ tự đào thải ra ngoài qua đường nước tiểu. Nhưng nếu sử dụng vitamin C khoảng 1.000mg/ngày thường xuyên có thể dẫn đến: buồn nôn, tiêu chảy, tăng nguy cơ sỏi thận,...