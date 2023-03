Tác hại của mặc quần áo mới mà không giặt

Một khảo sát thực hiện ở Trung Quốc cho thấy, sau khi mua quần áo mới, 22,8% giặt sạch sạch rồi mới mặc, 61% giặt nếu đó là đồ lót, nhưng 8,2% không giặt.

Vậy mặc quần áo mới mà không giặt có hại gì?

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia về hàng tiêu dùng, nhiều người luôn nghĩ rằng quần áo mới có nghĩa là sạch sẽ, nhưng thực tế không phải vậy. Tốt nhất là nên giặt quần áo mới trước khi mặc nếu bạn không muốn gặp các vấn đề như sưng tấy, ngứa ngáy, nghiêm trọng hơn là viêm da bởi formaldehyde.

Tại sao quần áo mới lại có formaldehyde?

Trong quá trình in và nhuộm quần áo, formaldehyde được các nhà sản xuất quần áo thêm vào và là thành phần cần thiết để cố định màu và chống nhăn. Formaldehyde sau phản ứng sẽ kết hợp với các sợi vải của quần áo và cố định trên chất liệu của quần áo. Da tiếp xúc lâu dài với formaldehyde có thể gây ra bệnh bạch cầu và chảy máu cam, làm sưng tấy, viêm da...

Formaldehyde hòa tan trong nước. Nếu bạn mặc quần áo mới mà không giặt, formaldehyde tự do sẽ hòa tan vào mồ hôi trên cơ thể. Ngoài các phản ứng trực tiếp formaldehyde còn có thể gây suy giảm thị lực và dị ứng.

Vậy mặc quần áo có formaldehyde có thể bị ung thư không? Theo chuyên gia, nồng độ và thời gian tiếp xúc với formaldehyde do mặc quần áo mới quá ít nên khó có thể gây ung thư.

Nếu bạn không muốn giặt áo khoác dày sau khi mua, có thể treo ở nơi thoáng gió trong vài ngày, điều này có thể cũng loại bỏ các chất có hại như formaldehyde.

Ngoài ra, khi chọn quần áo, tốt nhất nên chọn quần áo bằng vải cotton và vải lanh nguyên chất để giảm thiểu formaldehyde có trên mặt vải, do quá trình sản xuất như in và nhuộm. Bạn cũng nên chọn quần áo sáng màu và trơn. Khi mua quần áo lót hay các sản phẩm cho trẻ em, tốt hơn là chọn màu trơn, ít thuốc nhuộm, sản phẩm có hình in nhỏ, cố gắng không mua sản phẩm có hình in sáng và vải cứng.

Tin liên quan: Những sai lầm khi giặt quần áo Các chuyên gia tiêu dùng tiết lộ một số mẹo để đảm bảo việc giặt giũ của bạn không lãng phí tiền bạc và giữ quần áo bền hơn.

Theo VNE