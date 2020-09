Thực phẩm bảo quản được bao lâu trong tủ lạnh khi mất điện?

Mất điện chỉ vài phút không ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm trong tủ lạnh nhưng nếu tình trạng này kéo dài sẽ là vấn đề ATTP bạn cần lưu ý.

Tủ lạnh có thể duy trì trạng thái lạnh bao lâu?

Theo Tiến sĩ Tamika Sims thuộc Hội đồng Thông tin thực phẩm quốc tế, khi không có điện, tủ lạnh chỉ có có khả năng duy trì nhiệt độ an toàn trong 4 giờ nếu cửa luôn được đóng kín. Đối với tủ đông, khoảng thời gian này có thể lâu hơn, khoảng 1 ngày nếu ngăn đá được lấp đầy 1 nửa và khoảng 48 giờ nếu đầy, tức là càng nhiều thực phẩm bên trong, càng giữ được nhiều độ lạnh lâu.

Tuy nhiên, bạn lưu ý đừng kiểm tra thực phẩm của bạn liên tục vài phút một lần, vì điều này sẽ làm tăng nhiệt độ tủ lanh và do đó dẫn đên làm hỏng thực phẩm chứa bên trong. Điều quan trọng là phải giữ tủ lạnh luôn được đóng kín để duy trì nhiệt độ lạnh.

Làm sao tôi biết khi nào thức ăn trong tủ lạnh bắt đầu hỏng?

Khi mất điện, bạn có thể sử dụng thiết bị đo nhiệt độ trong tủ lạnh và tủ đông để giúp xác định xem thực phẩm của bạn có an toàn hay không. Thông thường, nhiệt độ tủ lạnh phải từ 40 độ F (4 độ C) trở xuống và ngăn đá phải từ 0 độ F (-18 độ C) trở xuống. Nếu không có nhiệt kế bên trong thiết bị để đo nhiệt độ, bạn có thể sử dụng nhiệt kế thực phẩm trên từng món để xác định độ an toàn.

Mặc dù một số loại thực phẩm, như sữa và thịt, có thể bắt đầu trông hoặc có mùi hôi, nhưng bạn không phải lúc nào cũng có thể dựa vào hình dáng hoặc mùi của thực phẩm để xác định độ an toàn của nó. Để những đồ ăn trong tủ đông có thể an toàn để tái đông lạnh hoặc chế biến luôn, chúng phải có nhiệt độ bên trong dưới 40 độ F.

Nếu thịt, trứng hoặc thức ăn thừa đã ở trên 40 độ F trong hơn 2 giờ, thì đã đến lúc phải vứt bỏ chúng. Nếu bạn không chắc chắn về sự an toàn của các thực phẩm có trong tủ lạnh hoặc tủ đông khi bị cúp điện, thì tốt hơn là bạn nên vứt bỏ chúng.

Và để tránh lãng phí thực phẩm, trước hết bạn nên ăn những đồ dễ hỏng nhất trong tủ lạnh, chẳng hạn như thức ăn thừa, thịt, gia cầm và thực phẩm có chứa sữa, pho mát mềm, kem hoặc sữa chua nếu nhiệt độ của chúng vẫn ở mức an toàn.

Cách giữ thức ăn không bị hư nếu thời gian mất điện kéo dài hơn một ngày

Nếu có khả năng mất điện trong vài ngày, hãy mua đá khô hoặc đá khối cho vào tủ lạnh hoặc tủ đông của bạn để giúp giữ đồ dễ hỏng ở nhiệt độ an toàn.Nhưng đừng để thức ăn của bạn bên ngoài để giữ lạnh, ngay cả trong mùa đông. Dù dự báo bên ngoài trời có thể rất lạnh, nhưng mặt trời vẫn có thể làm nóng thức ăn đến nhiệt độ có thể nuôi cấy vi khuẩn.

Cách bảo quản thực phẩm an toàn trước khi mất điện

Ngay khi biết thông tin mất điện, bạn có thể thực hiện các bước để giúp tối đa hóa tuổi thọ của thực phẩm được làm lạnh và đông lạnh. Bộ Y tế Bang New York, Mỹ khuyên bạn nên sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh theo nhóm, như giữ các loại thịt ở cùng một bên của tủ đông hoặc trên khay để phòng khi chúng bị rã đông, nước trái cây sẽ không để chung với các loại thức ăn khác.

Hãy nhớ rằng, thực phẩm có hàm lượng nước cao, chẳng hạn như thịt hoặc trái cây, sẽ đông lạnh lâu hơn thực phẩm có hàm lượng nước thấp, chẳng hạn như bánh mì.

Theo VOV