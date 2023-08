Cổ động viên “cháy” hết mình tại Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh

Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh đã thu hút rất đông khán giả đến sân theo dõi những pha bóng kịch tính, hấp dẫn, cổ vũ tinh thần cho đội nhà.

Sáng 18/8, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh tiếp tục diễn ra các trận đấu của Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh 2023. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, 4 đội bóng: Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên, Công an huyện Hương Sơn và Công an huyện Thạch Hà giành quyền vào vòng bán kết.

Giải đấu có nhiều “ngoại binh” của đội tuyển bóng chuyền quốc gia và một số “tay đập” phong trào tên tuổi tham gia nên Nhà thi đấu TDTT tỉnh luôn chật kín người đến cổ vũ cho các đội bóng.

Các đội bóng thi đấu đầy nỗ lực, quyết tâm và cố gắng...

Người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình, tiếp sức cho đội nhà giành chiến thắng.

Sắc cam cổ vũ cho đội bóng Công an huyện Cẩm Xuyên...

Màu vàng xanh cổ vũ cho đội bóng Công an TP Hà Tĩnh.

Người hâm mộ đội bóng Công an huyện Thạch Hà mang áo đỏ sao vàng, đánh trống cổ vũ cho đội nhà giành chiến thắng.

Khán đài Nhà thi đấu TDTT tỉnh không còn chỗ trống.

Khán giả chăm chú theo dõi từng pha bóng. Cùng với sự chuyên nghiệp của các VĐV, sự chu đáo của công tác hậu cần thì niềm say mê của khán giả đã góp phần để lại ấn tượng đẹp cho giải đấu.

Niềm vui khi đội nhà lên lưới và ghi điểm.

15h ngày 18/8, trận chung kết Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh diễn ra giữa đội Công an TP Hà Tĩnh với Công an huyện Hương Sơn tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh.

Ngọc Thắng