Đêm nay bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022

Khi nào bốc thăm chia bảng World Cup 2022? Hãy cùng tìm câu trả lời ở bài viết dưới đây.

Bao nhiêu đội đoạt vé dự World Cup 2022?

Cho tới thời điểm này, đã có 29/32 đội tuyển giành vé tham dự VCK World Cup tại Qatar vào cuối năm nay.

Ngoài nước chủ nhà Qatar, 28 đội tuyển đã có suất gồm: Đức, Đan Mạch, Brazil, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sỹ, Hà Lan, Argentina, Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Ecuador, Uruguay, Canada, Senegal, Ghana, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Morocco, Tunisia, Cameroon, Mỹ và Mexico.

Hiện tại, chỉ còn 3 suất cuối đến Qatar, bao gồm 2 suất play-off liên lục địa và 1 suất play-off khu vực châu Âu. Cả 3 tấm vé cuối cùng này sẽ được định đoạt vào tháng 6 tới.

Cặp play-off liên lục địa đầu tiên sẽ diễn ra giữa Costa Rica (CONCACAF) vs New Zealand (châu Đại dương). Cặp play-off liên lục địa thứ 2 sẽ diễn ra giữa Australia/UAE (AFC) vs Peru (CONMEBOL).

Khi nào bốc thăm chia bảng World Cup 2022?

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 sẽ diễn ra vào 23h00 ngày thứ Sáu (1/4), giờ Việt Nam tại Trung tâm hội nghị & triển lãm Doha (Qatar).

Thể thức bốc thăm ra sao?

32 đội tuyển sẽ được chia thành 8 bảng đấu tại World Cup 2022.

Đội chủ nhà Qatar sẽ mặc định nằm ở bảng A. Các đội tuyển khác sẽ được chia thành 4 nhóm dựa trên bảng xếp hạng của FIFA. Các đội tuyển được xếp hạng cao nhất sẽ nằm cùng nhóm với Qatar.

Mỗi bảng sẽ không có nhiều hơn một đội tuyển đến từ cùng một khu vực. Cá biệt, khu vực châu Âu do có 13 suất nên sẽ không có quá 2 đội tuyển trong một bảng.

Đội tuyển chủ nhà Qatar sẽ nằm ở bảng A cùng 7 đội tuyển có thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA.

Phân nhóm hạt giống ra sao?

Nhóm hạt giống số 1 sẽ bao gồm chủ nhà Qatar và 7 đội tuyển có thứ hạng cao nhất dựa trên bảng xếp hạng FIFA. Vào ngày 31/3, FIFA sẽ chốt bảng xếp hạng này để xác định cụ thể các đội tuyển cho những nhóm hạt giống.

Nhóm hạt giống số 2 sẽ bao gồm 8 đội tuyển có thứ hạng cao tiếp theo trong bảng xếp hạng của FIFA. Nhóm hạt giống số 3 cũng tương tự, bao gồm 8 đội tuyển có thứ hạng cao kế tiếp.

Nhóm 4 sẽ bao gồm 5 đội có thứ hạng thấp nhất, cộng thêm 2 đội tuyển giành vé thông qua vòng play-off liên lục địa và đội đoạt vé ở nhánh A play-off khu vực châu Âu (xứ Wales, Scotland hoặc Ukraine).

Thể thức thi đấu của World Cup 2022

Mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội nhất nhì sẽ đoạt vé vòng 1/8. Khác với EURO, đội đứng thứ 3 sẽ không được xét duyệt để vào vòng knock-out.

Một điểm khác biệt nữa là World Cup 2022 sẽ có trận tranh hạng 3, diễn ra vào ngày 17/12.

Theo xác nhận từ FIFA, 2 lượt trận đầu tiên ở vòng bảng World Cup 2022 sẽ lần lượt diễn ra vào các khung giờ 17h00, 21h00, 0h00 và 3h00 (giờ Việt Nam).

Hai lượt đấu còn lại của vòng bảng và vòng knock-out sẽ diễn ra ở hai khung giờ là 23h00 và 3h00 (giờ Việt Nam).

Trận chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 23h00 - khung giờ tương đối thuận lợi với khán giả Việt Nam.

World Cup 2022 sẽ tranh tài từ ngày 21/11 đến 18/12.

Theo Bongdaplus