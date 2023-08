Khởi tranh Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh 2023

Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh năm 2023 thu hút 19 đội bóng với gần 300 VĐV tham gia tranh tài.

Sáng 16/8, Công an tỉnh tổ chức khai mạc Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh năm 2023. Giải đấu thu hút 19 đội bóng với gần 300 VĐV đến từ công an các địa phương, phòng, đơn vị và Ngân hàng Agribank Hà Tĩnh. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 16 - 18/8/2023 tại Nhà thi đấu TDTT Hà Tĩnh và sân bóng Công an tỉnh.

Các đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn mỗi bảng 2 đội vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đấu.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội.

Ngay sau lễ khai mạc diễn ra trận đấu hấp dẫn giữa Công an thị xã Kỳ Anh (áo đỏ) gặp đương kim vô địch Công an thành phố Hà Tĩnh tại sân bóng chuyền Công an tỉnh.

Năm nay, mỗi đội bóng được phép bổ sung 2 “ngoại binh”. Theo đó, các đội bóng đã chiêu mộ nhiều ngôi sao bóng chuyền hàng đầu của Việt Nam như: Từ Thanh Thuận, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Dương Văn Tiên... và những tay đập chất lượng tại các giải phong trào như: Dương Ngọc Danh, Thạch Đen, Thái Bá Nguyên...

Giải đấu là dịp để cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Hà Tĩnh giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, nâng cao sức khỏe, kỹ thuật trong thi đấu thể thao, tạo hạt nhân nòng cốt phát triển phong trào thể dục - thể thao tại đơn vị, qua đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ngọc Thắng