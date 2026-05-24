Nga phóng loạt 'tên lửa Oreshnik, Iskander-M' nhằm vào Kiev

"Thủ đô Kiev đã hứng chịu cuộc tấn công tên lửa đạn đạo quy mô lớn. Thông tin sơ bộ cho thấy ít nhất 4 địa điểm bị ảnh hưởng, trong đó có quận Shevchenkivsky, Dniprovsky và Podilsky. Ghi nhận ban đầu cho thấy xảy ra hỏa hoạn và thiệt hại đối với các tòa chung cư", Tymur Tkachenko, lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev, cho biết hôm nay.

Olena Mukhina, phóng viên của Euromaidan Press tại Kiev, cho biết Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik nhằm vào thành phố Bila Tserkva lân cận thuộc tỉnh Kiev. "Cư dân đã nghe thấy tiếng động rất lớn và bất thường, tiếp đó là hàng loạt vụ nổ nhỏ hơn", cô cho hay.

Video được cư dân Kiev ghi lại cho thấy hàng loạt vệt sáng, được cho là đầu đạn của tên lửa Oreshnik, liên tiếp lao xuống thành phố. Hai chấm sáng nhỏ cũng bay lên bầu trời, dường như là tên lửa phòng không Ukraine khai hỏa.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, đánh giá Ukraine đang trải qua đợt tấn công dữ dội, trong đó Nga sử dụng ít nhất hai tên lửa Oreshnik để tập kích mục tiêu ở thủ đô Kiev và thành phố Bila Tserkva.

"Bên cạnh đó, Nga phóng ít nhất 20 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 6 quả đạn hành trình Kalibr, 4 tên lửa siêu vượt âm Zircon và không dưới 12 quả Kh-101 nhằm vào Kiev. Thêm nhiều tên lửa đang tấn công mục tiêu ở tỉnh Khmelnytsky, Zhytomyr và Kirovograd. Hàng trăm máy bay không người lái (UAV) Geran-2 đang nhắm tới các địa điểm khắp Ukraine", tài khoản này cho hay.

Đạn phòng không Ukraine khai hỏa nhằm vào UAV Nga trên bầu trời Kiev rạng sáng 24/5. Ảnh: Phòng không Ukraine

Phóng viên AFP nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn tại Kiev. Một tòa chung cư nằm gần khu vực cơ quan chính phủ rung chuyển vì các vụ nổ gần đó, trong khi hàng chục người trú ẩn tại một ga tàu điện ngầm ở trung tâm Kiev. Giới chức kêu gọi người dân tìm nơi ẩn náu.

"Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vẫn đang tiếp diễn; nguy cơ tên lửa đạn đạo vẫn hiện hữu. Hãy ở yên trong nơi trú ẩn", ông Tkachenko nêu thêm.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các đội y tế đã được điều tới quận Podilsky ở tây bắc thành phố, nơi mảnh vỡ rơi xuống khu vực "không phải khu dân cư". Ông cũng nói một đám cháy đã bùng phát gần chung cư ở quận Shevchenkivsky lân cận, làm hư hại nhiều cửa sổ.

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về vụ tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23/5 cảnh báo nguy cơ Nga tiến hành cuộc không kích lớn bằng tên lửa Oreshnik.

Vụ tấn công xảy ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội Nga trả đũa vụ Ukraine tập kích trường cao đẳng nghề ở thị trấn Starobelsk thuộc tỉnh Lugansk, khiến 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

"Không có cơ sở quân sự, cơ quan đặc nhiệm hay đơn vị liên quan nào ở gần đó. Đây không phải vụ tấn công ngoài ý muốn. Cuộc tập kích diễn ra theo ba đợt, với 16 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào cùng một địa điểm", Tổng thống Putin cho hay.

Starobelsk nằm cách tiền tuyến khoảng 65 km. Lực lượng Nga kiểm soát thị trấn này hồi năm 2022, không lâu sau khi phát động chiến dịch đặc biệt tại Ukraine. "Đây là tội ác kinh hoàng. Một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở giáo dục, nơi có trẻ em và thanh niên", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga, tuyên bố đã tập kích "một sở chỉ huy của Rubikon" gần thị trấn Starobelsk, đề cập đơn vị vận hành thiết bị không người lái tinh nhuệ thuộc Bộ Quốc phòng Nga.