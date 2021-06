5 cán bộ, chiến sỹ công an Hà Tĩnh hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

5 thành viên CLB “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh đã kịp thời hiến máu cứu sản phụ N.T.N., ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên vượt qua cơn nguy kịch.

Tối 22/6/2021, nhận được thông tin tại Khoa sản của Bệnh viện đa khoa tỉnh có sản phụ N.T.N., SN 1996 tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên gặp sự cố sau khi sinh, được chẩn đoán là sản giật, cần truyền gấp một lượng lớn nhóm máu A.

Trong khi đó, do thời gian qua ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, công tác hiến máu tập trung gặp khó khăn nên lượng máu dự trữ nói chung, nhóm máu A nói riêng của Bệnh viện đã khan hiếm.

1 trong 5 cán bộ, chiến sỹ đã hiến máu cứu sản phụ N.T.N.

Ngay lập tức, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh đã huy động các thành viên khẩn trương đi cứu người.

Chưa đầy 25 phút sau, 5 thành viên đến từ câu lạc bộ đã có mặt tại Khoa Huyết học truyền máu của Bệnh viện đa khoa tỉnh, sẵn sàng hiến máu cứu người.

5 thành viên gồm: Thiếu tá Phan Anh Hào - Đội trưởng, Phòng An ninh điều tra; Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - Cán bộ, Phòng Cảnh sát kinh tế; Đại úy Phan Mạnh Hưng - Cán bộ, Phòng Cảnh sát giao thông; Đại úy Trương Công Tâm - Cán bộ, Trại tạm giam Công an tỉnh; Hạ sỹ Lê Quang Trường - Trại tạm giam Công an tỉnh.

Những thành viên của Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh nhiều lần tham gia hiến máu tập trung do các cấp tổ chức.

Dưới sự giúp đỡ của các bác sỹ, sau khi tiến hành đầy đủ các xét nghiệm, khai báo y tế, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 5 thành viên đều đủ điều kiện tham gia hiến máu trực tiếp.

Từng đơn vị máu của các thành viên vừa hiến xong được Bệnh viện đưa ngay xuống để truyền máu, cứu bệnh nhân N.T.N. Sức khỏe của bệnh nhân hiện tại đã ổn định.

Được biết, các thành viên hiến máu là những người tích cực của Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh, luôn năng nổ trong công tác vận động hiến máu tình nguyện, nhiều lần tham gia hiến máu tập trung do các cấp tổ chức.

Đình Tài