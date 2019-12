Agribank Hà Tĩnh hỗ trợ 5 tỷ đồng xây nhà tình nghĩa ở Can Lộc

Ngày 19/11, Agribank Hà Tĩnh đến trao 5 tỷ đồng hỗ trợ huyện Can Lộc để xây dựng nhà tình nghĩa.

Số tiền 5 tỷ đồng này dành để xây dựng 125 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Can Lộc. Toàn bộ nguồn hỗ trợ này được trích từ hoạt động kinh doanh của chi nhánh Agribank Hà Tĩnh.

Agribank Hà Tĩnh mong rằng, từ nguồn hỗ trợ này, góp phần giúp người nghèo vươn lên hòa nhập với cộng đồng; người nghèo sẽ tiếp tục nhận được nhiều nguồn hỗ trợ khác nhằm xây dựng ngôi nhà khang trang hơn, bền vững hơn.

Đến thăm, trao tiền hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Hưng (thị trấn Nghèn), Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng và Phó Giám đốc Agribank Hà Tĩnh Võ Huy mong muốn món quà sẽ góp một phần giúp gia đình sớm có ngôi nhà ở mới, ổn định cuộc sống.

Đây cũng là hoạt động thường xuyên, thể hiện trách nhiệm, vai trò của Agribank trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh trong việc chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội... (Trong ảnh: trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho bà Trần Thị Nhiên - xã Khánh Lộc)

Từ đầu năm đến nay, chi nhánh đã trích hơn 11,1 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên toàn tỉnh. Tại Can Lộc, ngoài 5 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho người nghèo, Agribank Hà Tĩnh còn hỗ trợ 8,4 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non xã Thường Nga.

N.O