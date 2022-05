Bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương khám cho trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ ở Hà Tĩnh

Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh khám bệnh cho 91 trẻ (trong đó có 80% trẻ được phát hiện mới).

Thạc sỹ, bác sỹ Thành Ngọc Minh - Trưởng khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương hướng dẫn cho cán bộ Bệnh viện PHCN tỉnh khám, chẩn đoán về bệnh lý của trẻ.

Trong 2 ngày 21 - 22/5, các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) Hà Tĩnh trực tiếp khám, đánh giá, chẩn đoán trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hỗ trợ chuyên môn cho các y, bác sỹ tại Hà Tĩnh. Thạc sĩ, bác sỹ CKII Thành Ngọc Minh - Trưởng khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương làm trưởng đoàn.

Bác sỹ, Thạc sỹ giáo dục đặc biệt Mai Thị Xuân Thu - Khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ tập vận động, luyện khả năng chú ý, giao tiếp cho trẻ.

Thạc sỹ, bác sỹ CKII Thành Ngọc Minh - Trưởng khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, mục tiêu của chuyến công tác này là chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế tuyến cơ sở, nhằm chủ động thực hiện việc sàng lọc, phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông và củng cố thêm kiến thức để hướng dẫn gia đình có trẻ tự kỷ biết cách can thiệp sớm và đánh giá sự tiến triển bệnh của trẻ trong quá trình can thiệp tại gia đình. Qua đó, góp phần giảm tải cho tuyến trên, giảm kinh phí cho gia đình, giúp trẻ sớm hòa nhập cộng đồng.

Cán bộ Phòng âm ngữ trị liệu, Bệnh viện PHCN tỉnh được Thạc sỹ, bác sỹ Thành Ngọc Minh hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật.

Trong 2 ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng khám bệnh cho 91 trẻ (trong đó có 80% trẻ được phát hiện mới). Qua tổng hợp, có 50% trẻ bị tự kỷ, 40% rối loạn ngôn ngữ, 10% trẻ tăng động. Tất cả phụ huynh của các trẻ được các bác sỹ của Bệnh viện Nhi Trung ương tư vấn kỹ về những giải pháp để điều trị cho trẻ.

Được biết, từ năm 2014, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Phòng âm ngữ trị liệu, khám, điều trị các bệnh rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý, rối loạn âm lời nói, rối loạn ngôn ngữ… cho trẻ. Năm đầu tiên chỉ có 180 đến 200 lượt trẻ điều trị. Những năm tiếp theo số trẻ đến khám và điều trị tăng dần. Từ đầu năm 2022 đến nay đã có hơn 750 lượt trẻ điều trị tại bệnh viện.

Thanh Loan