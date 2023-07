Ban Vận động cứu trợ tỉnh trao hỗ trợ xây nhà ở tại các địa phương

Được biết, trong đợt này, ngoài 50 nhà đại đoàn kết (đợt 1 sẽ khởi công 32 nhà, đợt 2 sẽ khởi công 18 nhà) do Ban Vận động cứu trợ tỉnh hỗ trợ, huyện Cẩm Xuyên cũng được Bộ Công an hỗ trợ 3,2 tỷ đồng để xây dựng 45 nhà đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Theo kế hoạch, trong quý III/2023, huyện Cẩm Xuyên sẽ hoàn thành xây dựng 95 nhà đại đoàn kết được hỗ trợ từ nguồn của Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Công an.