Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Chung tay thay đổi cuộc sống cho bà con dân tộc Chứt

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng mong muốn đồng bào dân tộc Chứt tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực vươn lên để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc, chiều 5/2, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đi tặng quà, chúc tết đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre - xã Hương Liên và một số cơ quan, đơn vị ở Hương Khê. Cùng đi có Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn đã trao 43 suất quà cho các hộ gia đình dân tộc Chứt.

Mỗi suất quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và quà tặng gồm: chăn ấm, gạo, nếp.

Chúc mừng xuân mới đến bà con đồng bào dân tộc Chứt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay của bản Rào Tre, nhất là khi người dân nơi đây đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực trong sản xuất, ổn định đời sống. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng bào dân tộc Chứt tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực vươn lên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê tiếp tục quan tâm, giúp đỡ đồng bào dân tộc Chứt để cuộc sống mỗi người, mỗi nhà đầy đủ, sung túc hơn. Trong đó, cần truyền truyền, hỗ trợ để khai thác tiềm năng đất rừng nhằm giúp bà con thay đổi tập tục, chủ động trong sản xuất nông nghiệp, ổn định cuộc sống lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng đã tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sỹ tổ công tác của Đồn Biên phòng Bản Giàng tại bản Rào Tre.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng đã đi kiểm tra bản tái định cư cho đồng bào dân tộc Chứt tại xã Hương Liên.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đến chúc tết, tặng quà cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê.

Ghi nhận sự nỗ lực của địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Hương Khê tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN trên địa bàn. Trong đó, cần tập trung cao cho chương trình xây dựng NTM, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; quan tâm đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Đến tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hương Khê, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, tiếp tục bám nắm địa bàn, giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu. Trong đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tốt công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông trên từng tuyến đường, từng địa bàn, đảm bảo người dân vui tết đón xuân an toàn.

