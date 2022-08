Công an xã Sơn Lâm huy động nhiều nguồn lực hướng về các em nhỏ

Theo Đại uý Hồ Anh Tuấn - Trưởng Công an xã Sơn Lâm, cùng với việc đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Sơn Lâm luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình nghèo trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Công an xã Sơn Lâm cũng đã trao tặng trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế xã trị giá trên 5 triệu đồng; trao hỗ trợ 3 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Phúc mắc bệnh hiểm nghèo tại thôn Lâm Thọ; trao 45 suất quà, trị giá mỗi suất 250.000 đồng cho 45 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Sơn Lâm... Toàn bộ kinh phí do công an xã huy động từ các nhà hảo tâm.