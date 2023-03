Doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh và Bình Dương hỗ trợ 70 nhà ở kiên cố cho người nghèo Hương Khê

70 gia đình thuộc diện có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Hương Khê (Hà Tĩnh) sẽ được hỗ trợ 70 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở kiên cố.

Ban Chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn huyện Hương Khê (Ban chỉ đạo 488) vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng 70 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn huyện.

Ngày 3/3, Ban Chỉ đạo nhà ở 488 huyện Hương Khê tổ chức khởi công xây dựng nhà ở kiên cố cho gia đình bà Nguyễn Thị Lành - tổ dân phố 9, thị trấn Hương Khê.

Theo đó, trong đợt này, mỗi gia đình thuộc danh sách sẽ được hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà ở. Tổng kinh phí chương trình là 4,9 tỷ đồng do các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Công ty Cổ phần Green Speed (TP Dĩ An, Bình Dương), Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt (TP Dĩ An, Bình Dương), Công ty TNHH Dịch vụ BĐS & Xây dựng Hoàng Nam (TP Dĩ An, Bình Dương) hỗ trợ.

Cùng với việc được hỗ trợ tiền mặt, các địa phương cũng sẽ đồng hành, hỗ trợ ngày công cho các gia đình sớm hoàn thiện nhà ở, ổn định cuộc sống. Dự kiến, các hộ gia đình sẽ khởi công xây dựng nhà ở từ đầu tháng 3 và phấn đấu hoàn thành trước tháng 6/2023.

Trước đó, Ban chỉ đạo nhà ở 448 cũng đã khởi công xây dựng nhà ở kiên cố cho gia đình ông Nguyễn Trí Hải ở thôn 1, xã Phúc Đồng.

Để các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết kiệm chi phí, UBND huyện Hương Khê chỉ đạo các địa phương theo dõi, kiểm tra, giám sát đôn đốc và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng nhà ở. Đồng thời, phối hợp với MTTQ vận động các tổ chức đoàn thể giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà; huy động tối đa các nguồn lực từ cộng đồng, từ hộ gia đình và tận dụng các nguồn vật liệu sẵn có (cát, đá, sỏi, gỗ...) để giảm giá thành.

Trường hợp hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có người già, trẻ em, người khuyết tật...), không có khả năng tự triển khai xây dựng nhà ở thì UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tổ chức thực hiện.

Dương Chiến – Hải Đàn