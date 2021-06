Hội Chữ thập đỏ Nghệ An hỗ trợ vật tư y tế, thực phẩm giúp người dân Hà Tĩnh chống dịch Covid-19

Những món quà Hội Chữ thập đỏ Nghệ An hỗ trợ đã góp thêm vật chất và động viên tinh thần đối với người dân Hà Tĩnh trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chiều 14/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã trao tặng một số vật tư y tế và thực phẩm hỗ trợ nguời dân Hà Tĩnh phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An trao biểu trưng hỗ trợ vật tư y tế và thực phẩm cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã trao tặng 5.000 khẩu trang, 100 chai nước diệt khuẩn và 1,5 tấn bí xanh cho người dân Hà Tĩnh. Đây là món quà được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An kêu gọi, vận động từ các nhà hảo tâm và nhóm thiện nguyện trên địa bàn.

Tiếp nhận món quà từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc bày tỏ sự trân quý nghĩa cử của các nhà hảo tâm Nghệ An đã dành cho Hà Tĩnh, đồng thời mong muốn, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Hội Chữ thập đỏ thị xã Hồng Lĩnh tiếp nhận các phần quà hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận phần quà hỗ trợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao hỗ trợ cho huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh, mỗi địa phương 1.000 khẩu trang, 5 tạ bí xanh và 20 chai nước sát khuẩn. Số quà còn lại, Tỉnh hội sẽ tiếp tục gửi đến các huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Lộc Hà trong thời gian sớm nhất.

Hà Linh