Thăm hỏi các gia đình ở Hà Tĩnh có người thân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Sở LĐ-TB&XH đã đến thăm hỏi, động viên 3 gia đình ở thôn Yên Bình, xã Lộc Yên (Hương Khê) có người thân gặp nạn do bị chìm tàu trên vùng biển Quảng Trị vào ngày 10/10.

Đoàn đã đến thắp hương cho anh Nguyễn Văn C. (SN 1982, trú thôn Yên Bình, xã Lộc Yên,Hương Khê). Anh C. là thuyền viên tàu Vietship 01 tử nạn do sóng đánh rơi xuống biển vào tối 10/10 tại cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn cũng đã đến thăm hỏi động viên gia đình anh Lê Quốc Cường (SN 1995). Anh Cường đang mất tích, gia đình và người thân đã vào vùng biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Hữu Ánh, bà Nguyễn Thị Nhàn là bố mẹ của anh Nguyễn Hữu Tú - bị thương trong vụ chìm tàu hiện đang điều trị tại Bệnh viện Quảng Trị. Được biết, cả 3 người bị nạn chìm tàu Vietship 01 đều là anh em bà con, cùng trú tại thôn Yên Bình, xã Lộc Yên (Hương Khê).

Tại xã Lộc Yên, đoàn đã hỗ trợ gia đình có người chết và mất tích mỗi gia đình 7 triệu đồng, gia đình có người bị thương 4 triệu đồng; đồng thời, thăm hỏi, động viên, chia buồn với người thân các nạn nhân, mong các gia đình nén nỗi đau thương mất mát để ổn định cuộc sống.

Đ.T