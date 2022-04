Tổng cục Hậu cần đỡ đầu 5 gia đình thân nhân liệt sỹ ở Hương Khê

Mỗi gia đình thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Đô (Hương Khê, Hà Tĩnh) sẽ được Tổng cục Hậu cần hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng.

Ngày 18/4, Đại tá Nguyễn Tuấn Khang - Phó Chủ nhiệm chính trị Tổng cục Hậu cần và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà đỡ đầu cho các gia đình thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê.

Đại diện đoàn công tác Tổng cục Hậu cần trao biểu trưng hỗ trợ đỡ đầu gia đình liệt sỹ Đinh Trạch, liệt sỹ Đinh Văn Lân...

Nhằm góp phần đền đáp, tôn vinh sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, đợt này, Tổng cục Hậu cần nhận đỡ đầu 5 gia đình thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hương Đô, huyện Hương Khê.

Xã Hương Đô là địa bàn đóng quân của Sở Chỉ huy Tổng Cục Hậu cần, Bộ tư lệnh đoàn 559 và đoàn 500 trong những năm 1966-1970.

... gia đình liệt sỹ Nguyễn Viết Đương, liệt sỹ Lê Văn Hiến...

Theo đó, kể từ tháng 4/2022, 5 gia đình thân nhân liệt sỹ tại xã Hương Đô sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng/gia đình. Kinh phí đỡ đầu do Công ty May X20 Nghệ An, Công ty X22 và Công ty X26 Bộ Quốc phòng tài trợ.

Các gia đình được đỡ đầu đợt này gồm: Bà Nguyễn Thị Lý (thôn 7) - mẹ liệt sỹ Nguyễn Viết Đương; bà Đinh Thị Xan (thôn 6) - mẹ liệt sỹ Lê Văn Hiến; bà Nguyễn Thị Dần (thôn 9) - mẹ liệt sỹ Đinh Nho Phong; bà Nguyễn Thị Tỵ (thôn 5) - vợ liệt sỹ Đinh Trạch; bà Đinh Thị Nhàn (thôn 5) - vợ liệt sỹ Đinh Lân.

... và gia đình liệt sỹ Đinh Nho Phong.

Trong ngày 18/4, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần đã trao tặng mỗi gia đình 3 triệu đồng (tiền hỗ trợ quý II năm 2022). Sau đó, hàng tháng, các đơn vị sẽ chuyển tiền hỗ trợ đến các gia đình.

Đoàn công tác cũng đến trực tiếp động viên, trao quà thân nhân gia đình các liệt sỹ (Trong ảnh: Đoàn công tác tặng quà gia đình bà Đinh Thị Xan (thôn 6) - mẹ liệt sỹ Lê Văn Hiến).

Trí Quân - Dương Chiến