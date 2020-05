Trao hơn 1 tấn gạo hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch Covid-19

Chiều nay (5/5), LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã trao hơn 1 tấn gạo cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ở trên địa bàn.

Tại thị xã Hồng Lĩnh, đoàn đã trao 550 kg gạo cho đoàn viên, người lao động của Trường Mầm non Tư thục Nguyễn Du...

... và Công ty CP Thương mại Minh Hiệp Thành.

750 kg gạo cũng đã được trao cho đoàn viên các công đoàn cơ sở: Trường Mần non Tư thục Hoa Phượng (thị trấn Đức Thọ), Trường Mầm non Tư thục Hoa Hồng (thị trấn Thạch Hà), Trường Mầm non Tư thục Trung Kiên (thị trấn Hương Khê). Trong ảnh: Trường mầm non Tư thục Hoa Phượng nhận gạo hỗ trợ từ LĐLĐ tỉnh.

Được biết, đây là số gạo trong tổng 3 tấn gạo được Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam phối hợp Trường Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) trao tặng trước đó cho LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục trao cho người lao động gặp khó khăn ở các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh.

K.M