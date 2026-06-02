NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐỘT PHÁ Trong Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050

Tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX ngày 26/5 đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thể hiện tầm nhìn thực tiễn và sắc bén: thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, quy hoạch lại không gian tối ưu và đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng hiện đại.

Công Ngọc - Thành Chung
Chỉ tiêu phát triển Không gian phát triển Khu kinh tế & KCN Giao thông chiến lược
Đất đai & môi trường Xã hội & số hóa
01

Chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội

Tăng trưởng GRDP hàng năm
Quyết định
1363/QĐ-TTg Trên 9%/năm
Điều chỉnh Từ 10% trở lên
GRDP bình quân đầu người
Quyết định
1363/QĐ-TTg 170 triệu đồng
Điều chỉnh 180 - 185 triệu đồng
Tỷ trọng Kinh tế số
Quyết định
1363/QĐ-TTg Chưa xác định rõ
Điều chỉnh ≥ 30% GRDP

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang dịch vụ (%)

Kế hoạch phê duyệt ban đầu (Quyết định 1363/QĐ-TTg)
60.3%
26.6%
7.9%
5.2%
Điều chỉnh đột phá thực tế hơn (Điều chỉnh - Năm 2026)
51%
40%
9%
Công nghiệp - Xây dựng Dịch vụ (Tăng mạnh đột phá) Nông - Lâm nghiệp & Thủy sản

Các chỉ tiêu cốt lõi khác

Tỷ lệ Đô thị hóa
Quyết định 1363/QĐ-TTg 45%
Điều chỉnh 38% Sát thực tiễn và tập trung nâng cao chất lượng
Bác sĩ & Giường bệnh
Quyết định 1363/QĐ-TTg
🩺 12 bác sĩ / vạn dân
🛏️ 32 giường / vạn dân
Điều chỉnh
🩺 Ít nhất 16 bác sĩ / vạn dân
🛏️ Ít nhất 45 giường / vạn dân
Giảm nghèo đa chiều
Quyết định 1363/QĐ-TTg 0,6 - 1% / năm
Điều chỉnh Từ 1,5% / năm trở lên ▲ Tăng tốc độ giảm nghèo thực chất
02

Tổ chức Không gian & Đơn vị Hành chính Mới

Cấu trúc động lực phát triển mới của Hà Tĩnh

Mô hình liên kết vùng cực mới

"1 cực tăng trưởng - 1 trung tâm - 3 không gian"

Chuyển từ mô hình 4 vùng liên huyện sang mô hình "1 cực tăng trưởng - 1 trung tâm - 3 không gian phát triển" với 5 tiểu vùng chức năng cụ thể (trung tâm, phía bắc, phía nam, phía tây và kinh tế biển).

🎯 1 cực tăng trưởng: Khu kinh tế Vũng Áng với hạt nhân là cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương và đô thị Kỳ Anh.
🎯 1 trung tâm: Trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh; dịch vụ tổng hợp, thương mại, du lịch, văn hoá, giải trí, tài chính, y tế, giáo dục đào tạo chất lượng cao; trung tâm khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực; phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
🎯 3 không gian: Bao gồm không gian động lực ven biển, không gian phát triển phía Bắc và không gian phát triển sinh thái phía Tây, tạo thành cấu trúc phát triển liên kết, bổ trợ và lan tỏa trên toàn tỉnh.

Sắp xếp đơn vị hành chính

Theo Nghị quyết 1665/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi sắp xếp, Hà Tĩnh có 69 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 60 xã và 09 phường.

Kết quả sắp xếp hành chính
69
Đơn vị hành chính cấp xã toàn tỉnh
🏢 60 🏛️ 9 phường

Xác lập rõ 4 hành lang kinh tế thay vì 3 hành lang như trước

1

Hành lang động lực ven biển

Hành lang được hình thành trên cơ sở thống nhất trục Quốc lộ 1 và không gian kinh tế ven biển, kéo dài từ khu vực phía Bắc tỉnh qua đô thị trung tâm đến Khu kinh tế Vũng Áng ở phía Nam.

2

Hành lang Đông - Tây

Hành lang được hình thành dọc tuyến Quốc lộ 8, kết nối đô thị trung tâm tỉnh với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và liên thông với hệ thống cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương.

3

Hành lang sinh thái

Hành lang được hình thành tại khu vực miền núi phía Tây tỉnh, bao gồm các vùng rừng đầu nguồn, khu bảo tồn thiên nhiên và vùng sản xuất nông, lâm nghiệp.

4

Hành lang liên kết biến giới phía Nam

Mới bổ sung: Hành lang được hình thành dọc khu vực biên giới phía Nam, kết nối vùng miền núi với Khu kinh tế Vũng Áng và hành lang động lực ven biển.

03

Đột phá quy mô khu kinh tế & công nghiệp

Trọng điểm kinh tế quốc gia

MỞ RỘNG KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG QUY MÔ LỚN

Quy mô tăng đột biến từ 22.781 ha lên khoảng 72.998 ha (bao gồm 15.000 ha mặt nước cảng). Quy hoạch bổ sung định hướng đột phá: Thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng.

Quyết định 1363/QĐ-TTg
22.781 ha
Mới điều chỉnh
~72.998 ha
(Bao gồm 15.000 ha mặt nước cảng)
22.781 ha
Trước (2022)
Tăng ▲ 220% ~72.998 ha
Điều chỉnh
🏭

Hệ thống khu công nghiệp

Quyết định 1363/QĐ-TTg 5 Khu công nghiệp
Mới điều chỉnh 25 Khu công nghiệp Tổng diện tích: 18.808 ha
📦

Cụm công nghiệp vệ tinh

Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, nâng cao tỷ lệ lấp đầy và hiệu quả sử dụng đất; ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, ít phát thải, hình thành các cụm liên kết ngành, đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động.

Tổng Quy Hoạch 58 cụm
Bổ sung mới +13 cụm
Mở rộng 3 cụm
04

Điều chỉnh mạng lưới giao thông chiến lược

✈️

Hàng không: Sân bay Hà Tĩnh

Đề xuất mới

Quy hoạch Cảng hàng không Hà Tĩnh là cảng hàng không tiềm năng, dự kiến bố trí tại khu vực xã Thiên Cầm và xã Yên Hòa.

📍 Vị trí: Thiên Cầm & Yên Hòa 👥 Công suất: 1 triệu khách/năm
🚄

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Rút ngắn lộ trình

Đẩy sớm lộ trình thực hiện đoạn Vinh - Nha Trang của đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sang giai đoạn trước năm 2030 thay vì sau năm 2030. Bổ sung mô hình phát triển đô thị TOD quanh các ga

⚡ Giai đoạn: Trước năm 2030 🏢 Định hướng mô hình TOD ga
🛣️

Đường bộ: Cao tốc Đức Thịnh - Cầu Treo

Bổ sung mới

Bổ sung trục cao tốc Đức Thịnh - Cầu Treo nhằm tăng cường vai trò của Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, phục vụ phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây và kết nối với Lào, Thái Lan.

🔗 Tuyến: Đức Thịnh - Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Hàng hải: Mở rộng cảng Sơn Dương

Mở rộng

Mở rộng khu bến Sơn Dương lên tối đa 29 cầu cảng; bổ sung các luồng bến chuyên dùng cho khí hóa lỏng (LNG) và xăng dầu (LPG).

🚢 Quy mô: 29 cầu cảng lớn 🔥 Năng lượng sạch LNG/LPG
05

Định hướng sử dụng đất và môi trường

Chuyển đổi đất đai

Điều chỉnh mạnh cơ cấu đất đến năm 2030, trong đó đất nông nghiệp giảm khoảng 29.037 ha để tăng quỹ đất phi nông nghiệp phục vụ phát triển hạ tầng và công nghiệp.

- 29.037 ha Diện tích đất nông nghiệp
Đa dạng sinh học

Quy hoạch duy trì, bảo vệ và phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên hiện có: Vườn Quốc gia Vũ Quang, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Thành lập mới Hành lang đa dạng sinh học Pù Mát – Vũ Quang
~50.000 ha

Khu vực sinh thái quan trọng kết nối Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) và Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh).

06

Lĩnh vực xã hội và chuyển đổi số

🩺

Chăm sóc sức khỏe toàn dân

Bổ sung yêu cầu người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần từ năm 2026

📅 Triển khai thực hiện: Từ năm 2026
🏫

Phổ cập giáo dục mầm non

Phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi

🎯 Trọng tâm phổ cập: Trẻ từ 3 đến 5 tuổi
🖥️

Ba khâu đột phá chiến lược

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị địa phương, phát triển bứt phá kinh tế - xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW

📂 Lĩnh vực trọng tâm: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số