Chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội
1363/QĐ-TTg Trên 9%/năm
1363/QĐ-TTg 170 triệu đồng
1363/QĐ-TTg Chưa xác định rõ
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang dịch vụ (%)
Các chỉ tiêu cốt lõi khác
Tổ chức Không gian & Đơn vị Hành chính Mới
Cấu trúc động lực phát triển mới của Hà Tĩnh
"1 cực tăng trưởng - 1 trung tâm - 3 không gian"
Chuyển từ mô hình 4 vùng liên huyện sang mô hình "1 cực tăng trưởng - 1 trung tâm - 3 không gian phát triển" với 5 tiểu vùng chức năng cụ thể (trung tâm, phía bắc, phía nam, phía tây và kinh tế biển).
Sắp xếp đơn vị hành chính
Theo Nghị quyết 1665/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi sắp xếp, Hà Tĩnh có 69 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 60 xã và 09 phường.
Xác lập rõ 4 hành lang kinh tế thay vì 3 hành lang như trước
Hành lang động lực ven biển
Hành lang được hình thành trên cơ sở thống nhất trục Quốc lộ 1 và không gian kinh tế ven biển, kéo dài từ khu vực phía Bắc tỉnh qua đô thị trung tâm đến Khu kinh tế Vũng Áng ở phía Nam.
Hành lang Đông - Tây
Hành lang được hình thành dọc tuyến Quốc lộ 8, kết nối đô thị trung tâm tỉnh với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và liên thông với hệ thống cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương.
Hành lang sinh thái
Hành lang được hình thành tại khu vực miền núi phía Tây tỉnh, bao gồm các vùng rừng đầu nguồn, khu bảo tồn thiên nhiên và vùng sản xuất nông, lâm nghiệp.
Hành lang liên kết biến giới phía Nam
Mới bổ sung: Hành lang được hình thành dọc khu vực biên giới phía Nam, kết nối vùng miền núi với Khu kinh tế Vũng Áng và hành lang động lực ven biển.
Đột phá quy mô khu kinh tế & công nghiệp
MỞ RỘNG KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG QUY MÔ LỚN
Quy mô tăng đột biến từ 22.781 ha lên khoảng 72.998 ha (bao gồm 15.000 ha mặt nước cảng). Quy hoạch bổ sung định hướng đột phá: Thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng.
Hệ thống khu công nghiệp
Cụm công nghiệp vệ tinh
Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, nâng cao tỷ lệ lấp đầy và hiệu quả sử dụng đất; ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, ít phát thải, hình thành các cụm liên kết ngành, đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động.
Điều chỉnh mạng lưới giao thông chiến lược
Hàng không: Sân bay Hà TĩnhĐề xuất mới
Quy hoạch Cảng hàng không Hà Tĩnh là cảng hàng không tiềm năng, dự kiến bố trí tại khu vực xã Thiên Cầm và xã Yên Hòa.
Đường sắt tốc độ cao Bắc - NamRút ngắn lộ trình
Đẩy sớm lộ trình thực hiện đoạn Vinh - Nha Trang của đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sang giai đoạn trước năm 2030 thay vì sau năm 2030. Bổ sung mô hình phát triển đô thị TOD quanh các ga
Đường bộ: Cao tốc Đức Thịnh - Cầu TreoBổ sung mới
Bổ sung trục cao tốc Đức Thịnh - Cầu Treo nhằm tăng cường vai trò của Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, phục vụ phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây và kết nối với Lào, Thái Lan.
Hàng hải: Mở rộng cảng Sơn DươngMở rộng
Mở rộng khu bến Sơn Dương lên tối đa 29 cầu cảng; bổ sung các luồng bến chuyên dùng cho khí hóa lỏng (LNG) và xăng dầu (LPG).
Định hướng sử dụng đất và môi trường
Điều chỉnh mạnh cơ cấu đất đến năm 2030, trong đó đất nông nghiệp giảm khoảng 29.037 ha để tăng quỹ đất phi nông nghiệp phục vụ phát triển hạ tầng và công nghiệp.
Quy hoạch duy trì, bảo vệ và phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên hiện có: Vườn Quốc gia Vũ Quang, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.
Khu vực sinh thái quan trọng kết nối Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) và Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Lĩnh vực xã hội và chuyển đổi số
Chăm sóc sức khỏe toàn dân
Bổ sung yêu cầu người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần từ năm 2026
Phổ cập giáo dục mầm non
Phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi
Ba khâu đột phá chiến lược
Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị địa phương, phát triển bứt phá kinh tế - xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW