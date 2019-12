Hồ đập “no” nước, đủ tưới cho 55.000 ha lúa xuân năm 2020

Nhờ lượng mưa trong các tháng gần đây đạt cao so với trung bình nhiều năm nên dung tích các hồ đập trên địa bàn Hà Tĩnh “no nê”, đủ tưới cho hơn 55.000 ha diện tích lúa vụ xuân 2020.

Dung tích hồ Ngàn Trươi hiện đạt 84,7% so với thiết kế

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh Trần Duy Chiến cho biết: Tổng lượng mưa 3 tháng 8, 9, 10 của khu vực phổ biến từ 1.200 – 1.900mm, đạt từ 109 - 120% so với tổng lượng mưa 3 tháng 8, 9, 10 của trung bình nhiều năm. Do đó, nhiều hồ đập lớn trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt dung tích thiết kế và cao hơn cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể: Mực nước tại hồ Ngàn Trươi +48,99m/52m, dung tích 657triệu/775,7 triệu m3, đạt 84,7% so với thiết kế; hồ Kẻ Gỗ có mực nước +31,02 m/32,5m, dung tích 300,5 triệu/345 triệu m3, đạt 87,1% so với thiết kế; hồ Sông Rác có mực nước +23,07/23,2m, dung tích 122,5 triệu/124,5 triệu m3, đạt 98,4% so với thiết kế (đã xả tràn theo quy trình); hồ Thượng Tuy với mực nước +23,4m/24,5m, dung tích 16,5 triệu/18,9 triệu m3, đạt 87,3% so với thiết kế.

Ngoài ra, các hồ chứa vừa và nhỏ cơ bản đạt dung tích thiết kế, một số hồ đã chảy tràn.

Hồ Sông Rác có dung tích 122,5 triệu/124,5 triệu m3

Căn cứ vào điều kiện thời tiết, khí tượng thủy văn, nguồn nước hiện có tại các hồ, đập và cơ cấu diện tích gieo cấy lúa hàng năm đảm bảo đủ nước tưới cho lúa vụ Xuân năm 2020 với diện tích dự kiến 55.100 ha.

Trong đó, doanh nghiệp đảm nhiệm tưới cho 28.479ha (tự chảy 21.612ha; bơm điện 6.867ha); địa phương đảm nhiệm tưới cho 26.621ha (tự chảy 7.589 ha; bơm điện 19.032 ha).

Tuy nhiên, các đơn vị thủy nông cùng các địa phương cần triển khai thực hiện các giải pháp công trình, phi công trình, đặc biệt xây dựng phương án vận hành điều tiết hợp lý để nguồn nước đến được từng chân ruộng.

Hữu Trung