Hơn 3.300 tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh đã vào bờ tránh trú an toàn

Phần lớn các tàu cá Hà Tĩnh đang hoạt động đánh bắt trên biển đã nắm bắt được thông tin về ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Tàu cá vào tránh trú ở khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (có khả năng mạnh lên thành bão), khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, hiện có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 - 6m, biển động mạnh.

Nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân đánh bắt trên biển, BĐBP Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển đã phối hợp với các địa phương ven biển thông báo cho 3.384 tàu cá các loại (116 tàu đánh hoạt động vùng khơi, 579 tàu hoạt động vùng lộng và 3.268 hoạt động ven bờ) với 14.436 ngư dân, nắm bắt thông tin về hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để vào nơi tránh trú an toàn.

Tính tới 9h sáng 9/8, 3.363 tàu cá (96 tàu cá hoạt động vùng khơi, 579 tàu hoạt động vùng lộng và 3.267 hoạt động ven bờ) đã cập các cảng cá tránh trú an toàn.

Phần lớn tàu thuyền Hà Tĩnh đã vào bờ tránh trú an toàn trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Hiện còn 20 tàu cá hoạt động vùng khơi đang đánh bắt trên biển. Tuy nhiên, vùng biển mà số tàu thuyền này hoạt động nằm ngoài ngoài tầm ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, 3 tàu/15 ngư dân ở vùng biển Vũng Tàu – Cần Thơ, 15 tàu/98 ngư dân ở vùng biển Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 1 tàu/5 ngư dân ở vùng biển Quảng Bình, 1 tàu/5 ngư dân ở vùng biển Hà Tĩnh.

Cũng trong sáng 9/8, theo thông tin từ ông Bùi Tuấn Sơn – Giám đốc BQL các cảng cá Hà Tĩnh thì đã có 399 tàu thuyền đánh cá của bà con ngư dân, trong đó 364 tàu cá Hà Tĩnh và 35 tàu cá ngoại tỉnh, đã cập các khu neo đậu tại cảng cá trên địa bàn tỉnh tránh trú trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Tại cảng cá Cửa Sót (huyện Lộc Hà) có 190 tàu cá Hà Tĩnh, 35 tàu cá ngoại tỉnh; cảng cá Xuân Hội (huyện Nghi Xuân) có 50 tàu cá Hà Tĩnh và cảng cá Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên) có 124 tàu cá Hà Tĩnh, vào tránh trú.

Tin liên quan: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau có khả năng đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Hà Tĩnh: Huy động lực lượng tìm kiếm 5 ngư dân mất liên lạc trên biển Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn một tàu đánh cá cùng 5 ngư dân xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang mất liên lạc trên biển.

Văn Đức