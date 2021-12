Hợp tác xã đầu tiên ở Hà Tĩnh được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietFarm

VietFarm là một hệ thống tiêu chuẩn độc lập về sản xuất nông nghiệp và sản phẩm nông sản, áp dụng cho các hộ sản xuất nhỏ, HTX, tổ hợp tác, trang trại… Bộ tiêu chuẩn VietFarm được xây dựng trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hành nông nghiệp tốt và yêu cầu kỹ thuật về nông sản của quốc tế và khu vực, kết hợp với các tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm nông sản và các quy định hiện hành về an toàn thực phẩm của Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn VietFarm gồm 105 tiêu chí, thuộc 10 nhóm giá trị cốt lõi mà các đơn vị tham gia phải cam kết thực hiện, gồm: Nâng cao năng lực tổ chức và sản xuất; thúc đẩy cơ hội kinh tế, tiếp cận thị trường; không sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức và phân biệt đối xử trong sản xuất; gìn giữ và đảm bảo môi trường bền vững trong sản xuất; sản xuất sạch và an toàn trong lao động; sản xuất sản phẩm an toàn và tự nhiên; truy xuất nguồn gốc trong sản xuất và kinh doanh; kinh doanh có trách nhiệm; thực hành thương mại công bằng; minh bạch trong chuỗi cung ứng. Tiêu chuẩn VietFarm được xây dựng và quản trị bởi Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI – một tổ chức phi chính phủ) và tư vấn kỹ thuật của Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Công Bằng Xanh (GFT), Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI), Tổ chức VECTRA INTERNATIONAL và các đối tác khác. Dự án được sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Ireland tại Việt Nam.