Hương Sơn phấn đấu đến 15/9 hoàn tất thu hoạch lúa hè thu

Năng suất lúa vụ hè thu năm nay ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) ước đạt 42,31 tạ/ha. Hiện tại địa phương đã thu hoạch được 950 ha/2.296,7 tương ứng với 41%.

Chiều nay (8/9), Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm cùng đoàn công tác huyện đã đến kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa hè thu tại các địa phương: Tân Mỹ Hà, Sơn Lễ.

Đoàn kiểm tra lúa hè thu tại thôn Hồng Hà, xã Tân Mỹ Hà

Vụ hè thu năm nay, huyện Hương Sơn triển khai gieo cấy 2.296,7 ha tại 23/25 địa phương (trừ xã Sơn Trà và thị trấn Tấy Sơn) với các giống lúa như Xuân Mai, PC6, Khang Dân. Do tiến độ gieo cấy hè thu khá chậm (khoảng 2 tuần) so với kế hoạch chung của tỉnh, nên tiến độ thu hoạch cũng chậm hơn so với các địa phương khác trong toàn tỉnh. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra chất lượng lúa tại cánh đồng lúa thí điểm trồng giống lúa hữu cơ DT 09 (giống mới của Tập đoàn Quê Lâm) của hộ anh Lê Mạnh Thế, thôn Thuần Lý, xã An Hoà Thịnh

Đến thời điểm này, toàn huyện Hương Sơn mới chỉ thu hoạch được 950 ha (41%) năng suất bình quân ước đạt 42,31 tạ/ha. Trong ảnh: Cánh đồng lúa thí điểm trồng giống lúa hữu cơ DT 09 của hộ anh Thế dự kiến năng suất cao hơn nhiều so với giống lúa truyền thống.

Làm việc với các địa phương, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm đề nghị lãnh đạo các xã đốc thúc bà con Nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu, muộn nhất đến ngày 15/9 phải hoàn tất thu hoạch, tránh những thiệt hại. Bí thư Huyện ủy Hương Sơn đề nghị ngành nông nghiệp và các đơn vị liên quan khẩn trương bám sát tiến độ, kịp thời báo cáo Ban Thường vụđể có hướng xử lý. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra diện tích lúa hè thu tại thôn Thọ Lộc, xã Sơn Lễ.

Hoài Nam