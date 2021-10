Khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân Hà Tĩnh sản xuất vụ đông sau mưa lớn

Theo số liệu của Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh, sau đợt mưa lớn từ ngày 15 - 17/10, trên địa bàn toàn tỉnh có 389/1.888 ha rau các loại; 15/326 ha khoai lang; 5/655 ha ngô và 22 ha sắn bị ngập úng, hư hỏng; 350 ha cam với sản lượng 400 tấn (ở Can Lộc) bị rụng quả. Các địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất là: Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Can Lộc. Những địa phương còn lại do chưa triển khai kế hoạch sản xuất hoặc bị tác động nhẹ hơn của mưa lũ.