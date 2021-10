Mưa lớn ở TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh gây chia cắt giao thông, nhiều trụ sở, nhà dân ngập sâu

Chiều tối nay, mưa lớn tiếp tục chia cắt giao thông và khiến nhiều công trình, trụ sở, nhà dân ở TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh bị ngập, phải di dời.

Mưa lớn kéo dài cộng với nước sông lên nhanh, trong chiều nay (17/10), nhiều địa phương trên địa bàn TX Kỳ Anh tiếp tục ngập úng cục bộ, đặc biệt có nơi bị chia cắt, cô lập.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn thị xã Kỳ Anh, từ 19h ngày 16/10 đến 16h chiều 17/10, trên địa bàn đã có mưa to đến rất to, một số nơi ở phường Kỳ Thịnh, xã Kỳ Hoa... lượng mưa đo được từ 264 - 321 mm. Mưa lớn cộng với các công trình thủy lợi xả tràn đã gây ngập cục bộ một số địa phương ở vùng hạ du như: Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi, Hưng Trí...

Đường vào 3 tổ dân phố gồm: Cảnh Trường, Trường Phú và Trường Yên (phường Kỳ Thịnh) đã bị chia cắt, cô lập.

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh kiểm tra công tác di dời người dân tại phường Kỳ Thịnh.

Các ca nô cứu hộ cũng đã sẵn sàng có mặt để hỗ trợ người dân tại 3 tổ dân phố gồm: Cảnh Trường, Trường Phú và Trường Yên (phường Kỳ Thịnh).

Các tuyến đường bên trong TDP Trường Yên (phường Kỳ Thịnh) đã bắt đầu ngập sâu.

Các cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã Kỳ Anh và Ban Chỉ huy Biên phòng Cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã có mặt kịp thời để hỗ trợ người dân di dời tài sản tránh mưa lớn gây ngập úng trong đêm nay.

Lực lượng quân sự hỗ trợ di dời tài sản cho bà con tại TDP Trường Phú, phường Kỳ Thịnh.

Mưa lớn cũng gây ngập tại trụ sở hành chính UBND xã Kỳ Lợi...

...và một số thôn như Tân Phúc Thành 2, thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi.

Chiều tối 17/10, mưa lớn đã gây bị ngập nhiều tuyến đường, gián đoạn việc đi lại; ngập 6 ngôi nhà của người dân ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, trong 3 ngày gần đây, địa bàn huyện Kỳ Anh có mưa to đến rất to, riêng lượng mưa đo được tại xã Kỳ Thượng có lúc 191,8 mm. (Trong ảnh: Mưa lớn đã làm ngập nhà anh Vũ Văn Dũng ở thôn Phúc Lập - xã Kỳ Thượng)

Mưa lớn đã làm 6 ngôi nhà của người dân ở thôn Phúc Lập (xã Kỳ Thượng) bị ngập, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng sơ tán 14 nhân khẩu sang những gia đình có chỗ ở cao ráo hơn.

Chính quyền địa phương cũng đã thuê máy múc đào mương...

....để khơi thông dòng chảy.

Ngoài ra, mưa đã làm 6 cây cầu, gồm: Cầu Rào, cầu Lạc Trung, cầu Cây Ổi (xã Kỳ Lạc); cầu Mỹ Thuận (xã Kỳ Sơn); cầu Nhà Cộ (xã Kỳ Thượng), cầu Khe Nhạ thuộc địa phận Kỳ Thượng giáp Kỳ Sơn; một số tuyến đường của các xã Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Đồng, Kỳ Khang… bị ngập, giao thông bị chia cắt cục bộ; 6 ha sắn của người dân xã Kỳ Lạc bị ngập, hư hại. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Kỳ Lạc kiểm tra cầu Cây Ổi ở thôn Lạc Thanh khi nước lên cao để có các phương án ứng phó).

Thu Trang - Vũ Huyền