Sớm khắc phục các điểm sạt lở do mưa lớn ở Vũ Quang

Qua kiểm tra các điểm sạt lở do mưa lớn gây ra ở Vũ Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu các địa phương, đơn vị cần sớm khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.

Chiều 18/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN tỉnh kiểm tra tình hình mưa lũ và sạt lở tại huyện Vũ Quang. Cùng đi có lãnh đạo Sở NN&PTNT, các thành viên trong Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN tỉnh.

Đoàn công tác kiểm tra sạt lở trên tuyến đường ở thôn 3, xã Quang Thọ. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 - 18/10, tuyến đường trục xã này đã bị sạt lở nghiêm trọng, khiến khối lượng lớn đất đá và một phần lề đường bị trôi xuống sông.

Điểm sạt lở nằm ngay gần chân cầu treo dân sinh Chợ Quánh dẫn tới nguy cơ cao mất an toàn cho việc đi lại của người dân. Hiện nay, xã Quang Thọ đã rào chắn, đặt biển cảnh báo tới người dân. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, thì những sạt lở này cần sớm được sửa chữa, khắc phục.

Đoàn công tác cũng đã tới kiểm tra hiện trạng đập Am ở thôn Đồng Minh, xã Hương Minh. Đập Am có dung tích 138.000 m3, phục vụ nước tưới cho 40ha diện tích nông nghiệp của xã Hương Minh. Do xây dựng đã lâu năm và ảnh hưởng tới thiên tai, cống vận hành xuống cấp, hư hỏng khiến nước bị rò rỉ ra ngoài nên công trình chỉ cung cấp nước tưới được 20 ha vụ đông xuân và khoảng 5 - 7 ha vụ hè thu.

Địa phương và người dân mong muốn ngành chức năng cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng mới cống vận hành và hệ thống kênh dẫn bằng bê tông dài chừng 100m để đảm bảo an toàn cho đập cũng như phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cũng trong chiều 18/10, đoàn công tác đã đi kiểm tra mực nước và mô hình thí điểm nuôi cá lồng bè trong lòng hồ Ngàn Trươi.

Đến 16h ngày 18/10, mực nước hồ Ngàn Trươi đang ở cao trình 46,15/53,9m, dung tích 544/775 triệu m3. Trong đợt mưa lớn vừa qua, hồ Ngàn Trươi thực hiện có hiệu quả chức năng điều tiết lũ, qua đó giảm ngập lụt cho vùng hạ du ở Vũ Quang, Đức Thọ.

Mô hình nuôi thí điểm cá lồng bè trong lòng hồ Ngàn Trươi bước đầu mang lại hiệu quả. Khu vực nuôi cách vị trí cách đập chính khoảng 2 km, nằm trong vịnh nhỏ, có quy mô 4 ha với 14 lồng nuôi do HTX Dịch vụ Nông lâm thủy sản Vũ Quang thực hiện.

Các loại cá thương phẩm như: cá lăng, cá leo, cá chép dòn, cá trắm dòn được nuôi bằng công nghệ lồng nhựa HDPE phát triển tốt. Cá lớn nhanh, thịt cá săn chắc.

Qua kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ và sạt lở ở Vũ Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá cao sự chủ động của các cấp chính quyền trong việc ứng phó với mưa lớn. Khi xảy ra các sự cố như: sạt lở đất, huyện và xã đã có các phương án đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, khu vực sạt lở ở đường trục xã Quang Thọ sẽ đề nghị cơ quan quản lý đường bộ sớm sửa chữa, khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân. Với kiến nghị xây mới cống vận hành, hệ thống dẫn nước ở đập Am thì tỉnh sẽ nghiên cứu, xem xét.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng nhấn mạnh, tỉnh rất ủng hộ các cá nhân, tổ chức nuôi cá lồng bè trong lòng hồ Ngàn Trươi. Tuy nhiên, việc đầu tư phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện, nhất là coi trọng công tác bảo vệ môi trường.

