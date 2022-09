Theo dõi sát diễn biến bão Noru, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho Nhân dân

Kiểm tra tình hình mưa bão trên địa bàn Vũ Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân nhấn mạnh, thời tiết những ngày tới còn diễn biến phức tạp nên địa phương cần chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó, di dời dân, nhất là vùng có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất...

Chiều nay (25/9), Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão, các công trình thủy lợi trọng yếu và một số điểm sạt lở trên địa bàn huyện Vũ Quang. Lãnh đạo địa phương cùng các phòng, ngành cấp huyện cùng đi.

Đoàn kiểm tra điểm sạt lở trên tuyến đường ở thôn 3, xã Quang Thọ.

Xảy ra từ năm 2019, nhưng đến nay, điểm sạt lở trên tuyến đường ở thôn 3, xã Quang Thọ vẫn chưa được khắc phục, khiến người dân sống gần khu vực này luôn bất an, nhất là khi mùa mưa lũ về.

Đặc biệt, điểm sạt lở nằm sát chân cầu treo dân sinh Chợ Quánh dẫn tới nguy cơ cao mất an toàn cho việc đi lại của người dân. Hiện nay, xã Quang Thọ đã rào chắn, đặt biển cảnh báo tới người dân. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, thì những sạt lở này cần sớm được sửa chữa, khắc phục.

Đoàn kiểm tra hiện trạng đập Khe Xai ở xã Hương Minh.

Tiếp đó, đoàn đã tới kiểm tra hiện trạng đập Khe Xai ở xã Hương Minh. Đập Khe Xai có dung tích chứa 300.000 m3 nước, sau trận lũ tháng 10/2020, thân đập xuất hiện nhiều vết nứt, thấm nước, vị trí cống xả xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và phục vụ sản xuất.

Trước thực trạng đó, UBND huyện Vũ Quang đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp đập Khe Xai trên địa bàn xã. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào cuối tháng 9/2022; đơn vị thi công sẽ tiến hành gia cố thân đập, tràn xả lũ số 1, số 2, làm mới cống lấy nước dưới đập và một số hạng mục phụ trợ khác.

Đoàn kiểm tra khu vực đồng nhà Ngâm (thôn 7, xã Đức Bồng) - nơi thường xuyên bị ngập úng sau mỗi trận mưa.

Khu vực đồng nhà Ngâm có 75 ha đất nông nghiệp, nơi đây thường xuyên bị ngập úng sau mỗi trận mưa lớn, nguyên nhân là do cánh đồng thấp trũng, hệ thống kênh dẫn nước nhiều đoạn bị tắc bởi cây cối, bùn đất... khiến dòng chảy bị cản trở, tiêu thoát lũ chậm.

Đoàn cũng đã đến kiểm tra hồ Ngàn Trươi.

Đoàn cũng đã đến kiểm tra hồ Ngàn Trươi. Đến 16h chiều nay, mực nước của hồ đang ở cao trình 39,55/52m, dung tích 344/775 triệu m3 (ngưỡng an toàn).

Qua kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ và sạt lở ở Vũ Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đánh giá cao sự chủ động của các cấp chính quyền trong việc ứng phó với mưa bão.

Đối với điểm sạt lở trên tuyến đường trục xã Quang Thọ, sẽ đề nghị UBND tỉnh sớm có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân. Đối với các hồ, đập thuộc thẩm quyền, huyện cần cử người theo dõi thường xuyên để vận hành tiêu thoát lũ kịp thời, nhất là đối với các hồ, đập có nguy cơ mất an toàn cao. Riêng khu vực đồng nhà Ngâm, địa phương cần tiến hành phát sẻ, nạo vét, khơi thông dòng chảy để hạn chế ngập úng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đánh giá cao sự chủ động của huyện Vũ Quang trong việc ứng phó với mưa bão.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng nhấn mạnh, do ảnh hưởng của bão Noru, tình hình thời tiết những ngày tới sẽ diễn biến hết sức phức tạp nên không được chủ quan, địa phương cần theo dõi chặt chẽ các thông tin về bão, cảnh báo và thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân chủ động các biện pháp phòng tránh; sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản tại các khu vực dễ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... và trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra.

Chung Hoàn