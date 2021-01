Vựa hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh mất mùa, rớt giá

Với mức giá 25 ngàn đồng/1kg hành tăm, giảm 1 nửa so với trước, người trồng hành ở xã Thiên Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) đang đối mặt với nỗi lo về nguồn thu nhập tết.

Theo bà Võ Thị Cúc ở thôn Trường Lộc, giá hành rớt thảm, thị trường tiêu thụ khó nên nhiều người dân chưa mặn mà với việc thu hoạch.

Hơn 1 tuần nay, hành tăm đang ở mức giá từ 35 đến 40 ngàn đồng/1kg, bỗng rớt xuống còn 25 ngàn đồng/1kg. Đã thế, tìm người thu mua cũng rất khó khăn. Hàng trăm người trồng hành ở xã Thiên Lộc đang trong nỗi lo về nguồn thu và chậm tiến độ trồng lạc cho mùa vụ tới.

Bà Võ Thị Cúc ở thôn Trường Lộc không dấu được nỗi lo: “Chưa có khi nào hành rớt giá như năm nay! Từ 12 giờ trưa tôi đã ra ruộng nhổ, tỉa, và suốt cả buổi chiều, mẹ con ngồi cắt rễ, cắt lá, còn lại cũng chỉ được hơn 10kg hành. Tính ra mới được hơn 250 ngàn đồng, lời lãi chẳng ăn thua. Đã thế người thu mua cũng giảm hẳn, có khi cả mấy ngày liền không có ai hỏi.”

Trồng hành đã nhiều năm, mỗi mùa tết đến là một mùa vui của gia đình bà Cúc và bà con nông dân ở 9/10 thôn ở xã Thiên Lộc, khi bình quân mỗi sào hành cho thu nhập khoảng 15 đến 20 triệu đồng. Đặc biệt như năm ngoái, giai đoạn áp tết có lúc hành tăm lên tới 60 đến 90 ngàn đồng/1kg. Nhưng năm nay hành rớt giá, nguồn thu chỉ còn được một nửa năm ngoái.

Bà con trồng hành ở thôn Trung Hải tranh thủ thu hoạch tỉa để giải phóng đất cho vụ lạc Xuân đang cận kề

Gần đó, chị Võ Thị Nga ở thôn Trung Hải cũng đang tỉa hành để bán. Chị cho biết: “Năm nay, năng suất giảm khoảng 1/3 so với trước. Vào vụ thu hoạch giá lại xuống thấp nên mọi hy vọng vào việc chi tiêu cho dịp tết hầu như không còn. Hành giá rẻ, lại khó bán nhưng cũng phải nhổ tỉa dần để trồng lạc cho kịp thời vụ”.

Theo chị Nga và nhiều người dân thì nguyên nhân hành tăm giảm năng suất là do ngay từ đầu vụ bị ảnh hưởng lũ lụt. Dù cây hành đã được “cứu” kịp thời bởi việc tháo nước, đỡ cây, tấp gốc, trồng dặm nhưng do quá trình bị ngâm nước, đất cứng, hành ra củ muộn và ít hơn so với trước.

Hành ra củ muộn, năng suất giảm so với những năm trước.

Chị Võ Thị Mai Trang - công chức nông nghiệp xã Thiên Lộc cho biết: “Theo số liệu thống kê năm ngoái, mỗi sào hành có năng suất khoảng 3,2-3,5 tạ/1 nhưng năm nay chỉ còn khoảng 2 tạ/sào. Người trồng hành thất thu cả về sản lượng và giá cả”.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã Thiên Lộc có 9/10 thôn sản xuất hành tăm với diện tích khoảng 130 ha. Nhưng diện tích thu hoạch mới được khoảng 30%. Một số hộ nuôi ý định thu hoạch muộn để chờ cơ hội.

Việc thu hoạch của người dân đang mức cầm chừng dù đây là lúc cao điểm của mùa vụ

Bà Đặng Thị Vân ở thôn Hồng Tân cho biết: “Trồng hơn 2 sào hành nhưng người mua rất ít vì thế đến nay gia đình tôi mới thu hoạch theo nhổ tỉa. Tình hình này, tôi dự định sẽ làm liều thu hoạch muộn, khi có giá thì bán, chậm thời vụ trồng lạc thì sẽ thay thế bằng cây trồng khác”.

Hành mất mùa, rớt giá, người sản xuất thất thu nên việc thu hoạch cũng không mặn mà. Trước đây mỗi buổi chiều, đường làng ngõ xóm ở Thiên Lộc rộn ràng bóng dáng các bà, các chị bận rộn với việc cắt hành để chờ thương lái, nhưng nay hầu hết đều vắng lặng. Một số cơ sở thu mua hành ở Thiên Lộc cũng chỉ hoạt động cầm chừng.

Chị Lê Thị Hằng - chủ một cơ sở thu mua hành ở thôn Yên Đình cho biết: “Không biết do nguyên nhân nào mà năm nay hành tăm rất ít người hỏi mua. Tôi thu gom 1 tấn nhưng đã 3 ngày qua vẫn chưa có người hỏi đến”.

Anh Thư