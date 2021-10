Bí quyết chinh phục 8.5 IELTS tiếng Anh của nữ sinh trường chuyên Hà Tĩnh

Không chỉ xuất sắc đạt số điểm 8.5 Overall trong kỳ thi IELTS, nữ sinh Trần Linh Giang (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) còn là một học sinh giỏi toàn diện với ý chí học tập cao.

Trần Linh Giang (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đạt 8.5 Overall trong kỳ thi IELTS.

Trần Linh Giang (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) sở hữu gương mặt xinh xắn, tính cách hướng nội. Ngoài việc xuất sắc giành được điểm số 8.5 IELTS, Linh Giang còn sở hữu thành tích học tập đáng nể như giành các giải ba, giải nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh vào các năm lớp 10, 11. Năm học cuối cấp THPT, Linh Giang vẫn tiếp tục là thành viên “cứng” của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh.

Linh Giang cho biết, em đam mê môn học này từ nhỏ, bắt nguồn từ việc xem các bộ phim hoạt hình nước ngoài. Lên 5 tuổi, em đã có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ này.

Nhìn lại hành trình chinh phục tiếng Anh, Linh Giang khiêm tốn chia sẻ: “Đạt 8.5 IELTS khi học lớp 12 không phải là điều gì quá lớn lao. Nhưng đối với em đó là cả một sự nỗ lực hết mình của bản thân và là sự dìu dắt, đồng hành hết sức tận tâm của các thầy cô, bạn bè”.

Điểm cụ thể các kỹ năng của Linh Giang trong kỳ thi IELTS.

Chia sẻ về cách học của mình, Linh Giang bộc bạch, em không có quá nhiều “bí kíp” hay kinh nghiệm cho các bài thi IELTS mà thay vào đó em tìm “điểm yếu” của chính mình sau đó quyết tâm khắc phục nó.

Ở hai phần thi đạt điểm cao là nghe (Listening) và đọc (Reading), Linh Giang cho biết, đây là những phần thi em tự tin nhất. Đối với kỹ năng nghe, Linh Giang học theo phương pháp “nghe một lần”. Nếu có từ nào khó thì bỏ qua luôn thay vì cố gắng tập trung nghe lại từ đó sẽ khiến bạn bỏ lỡ những đoạn sau.

Video: Trần Linh Giang chia sẻ kinh nghiệm thi IELTS

Đối với phần đọc, Linh Giang thực hiện song song đọc hiểu bài viết và tìm kiếm từ khóa trong bài. Với phần thi nói (Speaking), nữ sinh chia sẻ, bên cạnh nội dung thì yếu tố không kém phần quan trọng là cách phát âm, ngữ điệu, ngữ pháp.

Tự nhận phần thi viết (Writting) là “điểm yếu” của mình, Linh Giang cho hay, em dành 2 tiếng mỗi ngày để luyện viết khoảng 4 bài luận. Ngoài ra, nữ sinh còn tìm đọc các trang báo điện tử nổi tiếng nước ngoài như: The Economist, The New York Times... để tích lũy các kiến thức cho mình cũng như tăng cường kỹ năng đọc hiểu.

Ban giám hiệu, hội phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tặng quà cho em Trần Linh Giang

"Bản thân mỗi người sẽ có một cách ôn tập khác nhau tùy vào năng lực từng người, vì vậy cách học của em cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên, đối với em điều quan trọng nhất vẫn phải thực sự đam mê, quyết tâm và chăm chỉ. Sẽ không có thành công nào dành cho người hời hợt và không tập trung vào mục tiêu của mình.

Vì vậy, trong quá trình ôn thi, em đã cố gắng để cải thiện những phần còn yếu đồng thời đề ra quyết tâm nhất định sẽ chinh phục được số điểm 8.5 trong kỳ thi IELTS này" - Linh Giang tâm sự.

Ngoài đam mê tiếng Anh, Linh Giang còn có năng khiếu vẽ tranh. Hiện Giang đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB vẽ tranh Daisy của trường. Mặc dù vẫn chưa đưa ra lựa chọn cụ thể về ngành nghề trong tương lai, song Linh Giang mong muốn sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê tiếng Anh, phát huy được những khả năng của mình.

Linh Giang và em trai thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Anh ở nhà để tăng cường các kỹ năng

Nhận xét về cô học trò nhỏ, thầy Trần Văn Trung (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) chia sẻ: “Trong hơn 20 năm đi dạy của tôi, Linh Giang là cô học trò vô cùng đặc biệt. Dù em có hoàn cảnh khó khăn hơn so với các bạn đồng trang lứa nhưng Linh Giang lại là học sinh xuất sắc toàn diện, có ý chí nội lực cao, đặc biệt chưa bao giờ có chút ý nghĩ lơ là trong học tập. Em cũng luôn lạc quan, bản lĩnh, sống hướng thiện và tích cực xây dựng giá trị chung cho cộng đồng”.

Ngân Giang