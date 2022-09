Người dân Hà Tĩnh “không nguôi nhớ Người”

Bác Hồ đã đi xa tròn 53 mùa thu nhưng hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc vẫn luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người dân Hà Tĩnh, niềm tưởng nhớ ấy lại thêm bồi hồi trong ngày Quốc khánh 2/9.

Video: Bà Dương Thị Hương chia sẻ về nét văn hóa dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ trong ngày Quốc khánh 2/9

Lập bàn thờ, treo ảnh Bác Hồ và dâng hương hoa trong các dịp lễ, tết từ lâu đã trở thành nét văn hóa trong đời sống nhiều người dân Hà Tĩnh. Đặc biệt, vào ngày Quốc khánh 2/9, bàn thờ Bác được người dân trang hoàng, khói hương thành kính thể hiện niềm tưởng nhớ công ơn Người.

Hơn 40 năm nay, gia đình bà Dương Thị Hương (66 tuổi, ở thôn Sơn Bằng, Thạch Kim, Lộc Hà) luôn thờ cúng Bác Hồ vào dịp lễ, tết, đặc biệt là ngày Quốc khánh 2/9 bởi đây cũng là dịp tưởng niệm ngày Bác đi xa.

Bà Dương Thị Hương (bên trái, xã Thạch Kim, Lộc Hà) và ông Đặng Đôn Tiếp (người láng giềng) cùng chuẩn bị lễ vật để dâng lên bàn thờ Bác Hồ tại mỗi gia đình nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Bà Dương Thị Hương cho biết: “Với chúng tôi, Bác Hồ là một vị lãnh tụ đặc biệt của đất nước. Công ơn của Bác đối với dân tộc bao la như trời biển, khắc sâu trong lòng mỗi người dân. Ngày Quốc khánh với chúng tôi là ngày lễ trọng vì cùng với niềm tự hào mừng Tết Độc lập, còn là dịp để tưởng nhớ ngày Bác về cõi vĩnh hằng”.

Để chuẩn bị lễ vật dâng lên bàn thờ Bác, từ sáng sớm, bà Hương đã đi chợ, chọn những thứ tươi, ngon nhất như: hoa tươi, các loại quả ngon... Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng lễ vật, bà thực hiện nghi thức dâng hương hoa và thắp hương cầu nguyện.

Mỗi lần dâng hương lên bàn thờ Bác, bà Hương cũng đồng thời tụng đọc những bài thơ, lời ca ca ngợi công đức của Bác dành cho dân tộc.

Không chỉ bà Hương, việc lập bàn thờ Bác và dâng hương vào những ngày lễ như Quốc khánh 2/9 được nhiều người dân ở Thạch Kim thực hiện từ xưa đến nay. Ông Đặng Đôn Tiến (50 tuổi, thôn Sơn Bằng, Thạch Kim) cho biết: “Trong thôn chúng tôi, nhà nào cũng có bàn thờ Bác. Hằng năm, các dịp lễ, tết, người dân đều dâng hương, hoa tưởng nhớ Bác. Đó cũng là cách để người dân tự nhắc nhở mình về công ơn của Người và cố gắng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước”.

Suốt cuộc đời dành trọn niềm kính yêu Bác Hồ, ông Dương Đức Tiếp (84 tuổi, ở thôn Đồng Bàu, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) không chỉ sưu tầm sách, kỷ vật liên quan đến cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn dành hẳn một không gian trang trọng trong vườn nhà để lập đài tưởng niệm Người. Dịp lễ Quốc khánh 2/9, bên cạnh dâng hương hoa tưởng nhớ, ông còn cùng con cháu trong nhà nói chuyện về Bác Hồ để tiếp thêm niềm tự hào, kính yêu Bác cho thế hệ cháu con.

Ông Dương Đức Tiếp thắp hương trước đài tưởng niệm Bác Hồ trong khuôn viên gia đình mình nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Ông Dương Đức Tiếp bày tỏ: “Là người sinh ra khi đất nước đang còn lầm than, nhờ cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhờ có Đảng và Bác Hồ mà tôi cũng như bao người dân Việt Nam được sống trong một đất nước độc lập, tự do và no ấm, thịnh vượng như ngày hôm nay. "Ăn quả nhớ người trồng cây“, chúng tôi tưởng nhớ Bác xuất phát từ sự biết ơn từ trong trái tim mỗi người”.

Đây cũng là dịp, ông Tiếp kể với các cháu chắt của mình những câu chuyện về Bác Hồ.

Là cháu nội của Thiếu tá Nguyễn Ngân (SN 1923, ở thôn Hòa Sơn xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, người từng được gặp Bác vào tháng 5/1969), ông Nguyễn Văn Phúc (50 tuổi) thường nghe ông nhắc nhở, dạy bảo phải học tập và làm theo đạo đức của Người. Nhiều năm nay, phát huy truyền thống gia đình, ông vẫn luôn làm lễ dâng hương tưởng nhớ Bác tại bàn thờ gia đình vào dịp Quốc khánh.

Ông Nguyễn Văn Phúc cho biết: “Dù sinh ra khi Bác đã ra đi nhưng qua những lời dạy, việc làm của ông, cha mình, chúng tôi hiểu được công ơn cũng như tình yêu thương của Bác dành cho Nhân dân, đồng bào. Dâng hương lên bàn thờ Bác trong dịp ngày lễ lớn của đất nước như ngày Quốc khánh là cách để chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao trời biển của Người”.

Anh Nguyễn Văn Phúc (áo xanh) cùng ông nội Nguyễn Ngân xem lại bức chụp cùng Bác Hồ tháng 5/1969.

Dâng hương tưởng nhớ Bác trong ngày lễ Quốc khánh không chỉ xuất phát từ ý thức của mỗi người dân mà còn được Hội Cựu chiến binh huyện Cẩm Xuyên phát động thành phong trào trong nhiều năm qua.

Ông Đặng Đình Huấn - Chủ tịch Hội CCB huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Hiện nay, 100% hội viên CCB Cẩm Xuyên đều lập bàn thờ Bác và dâng hương tưởng nhớ Bác trong dịp lễ Quốc khánh. Chúng tôi xem đây là việc làm ý nghĩa bày tỏ lòng tri ân, đồng thời là lời hứa luôn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ trong xây dựng quê hương”.

Việc lập bàn thờ và dâng hương tưởng nhớ Bác trong ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm đã trở thành nét văn hóa trong đời sống của những CCB và người dân Cẩm Xuyên từ nhiều năm nay.

Không chỉ ở Lộc Hà, Cẩm Xuyên mà đông đảo người dân khắp mọi miền ở Hà Tĩnh cũng thường xuyên dâng lễ tưởng nhớ Bác trong ngày Quốc khánh. Hành động đó đã trở thành một nét thuần phong mỹ tục trong đời sống văn hoá của người dân Hà Tĩnh.

May mắn từng được gặp Bác, được Người an ủi động viên để vượt lên những mất mát, đi đến những thành công sau này, bà Nguyễn Thị Mão (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) luôn dâng hương hoa tưởng nhớ Bác mỗi dịp 2/9. Năm nào bà cũng cùng chồng chọn những bó hoa sen đẹp nhất dâng hương ở Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và tại bàn thờ gia đình mình để bày tỏ lòng thành kính trước Người.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Mão (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) thường xuyên dâng hương hoa lên tượng đài Bác ở Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh dịp Quốc khánh. Trong ảnh: Bà Mão cùng chồng chuẩn bị bó hoa sen tươi thắm dâng lên Bác Hồ vào dịp Quốc khánh 2/9.

77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và 53 năm kể từ lúc Người đi xa nhưng công ơn của Bác, niềm kính yêu, tưởng nhớ về vị Cha già dân tộc của muôn triệu trái tim người dân đất Việt vẫn luôn dạt dào. Dâng những nén hương, đóa hoa với tất cả tấm lòng, mỗi người dân Hà Tĩnh đang dâng lên Người niềm kính yêu tha thiết vô hạn và như một lời hứa sẽ nỗ lực vun đắp, dựng xây đất nước ngày càng hùng mạnh.

