Nữ hiệu trưởng tâm huyết đưa phương pháp giáo dục hiện đại đến với trẻ mầm non Hà Tĩnh

Lựa chọn từ bỏ một công việc đáng mơ ước, rời quê hương Nghệ An để vào thành phố Hà Tĩnh, cô Hà Thị Tuyết Nhung - Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Kiên mang theo tâm huyết xây dựng ngôi trường với tiêu chí mọi đứa trẻ đều được tôn trọng cá tính và phát triển toàn diện.

Cô Hà Thị Tuyết Nhung - nữ hiệu trưởng tâm huyết đưa phương pháp giáo dục hiện đại đến với trẻ mầm non.

Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mầm non, cô Hà Thị Tuyết Nhung (SN 1984) đầu quân cho Trường Thực hành sư phạm (Đại học Vinh - Nghệ An). 13 năm công tác trong môi trường sư phạm chất lượng cao đã cho cô Nhung nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình giảng dạy và quản lý sau này.

Mặc dù đang có một công việc mà nhiều người mơ ước nhưng với mong muốn thử thách bản thân ở một môi trường mới mẻ hơn, cô Nhung đã quyết định lựa chọn “rẽ hướng”. Đó là cống hiến trí tuệ, tâm huyết cho mô hình giáo dục ngoài công lập.

Trường Mầm non Trung Kiên (TP Hà Tĩnh) - nơi cô Tuyết Nhung lựa chọn thử thách bản thân sau một thời gian dài công tác trong lĩnh vực giáo dục công lập.

Cô Nhung chia sẻ: “Đầu năm 2018, khi Trường Mầm non Trung Kiên bắt đầu thành lập, nhận thấy những điểm ưu việt trong chiến lược phát triển mà chủ đầu tư xây dựng, tôi đã nghĩ đây sẽ là nơi mà mình muốn thử sức. Thời điểm đó, chồng con tôi đều làm việc, học tập tại Nghệ An nhưng tôi may mắn nhận được sự ủng hộ hết lòng của gia đình đối với dự định mới mẻ đó” - cô Nhung chia sẻ.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2018, được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, yêu nghề mến trẻ, Trường Mầm non Trung Kiên nhanh chóng thu hút học sinh trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận.

Với vai trò là hiệu trưởng, cô Tuyết Nhung luôn kiên định trong công việc nhưng cũng vô cùng ấm áp, gần gũi với giáo viên, nhân viên nhà trường.

Với vai trò là hiệu trưởng, cô Tuyết Nhung cùng ban giám hiệu nhà trường, chủ đầu tư và các chuyên gia xây dựng chương trình giáo dục Montessori - một phương pháp giáo dục khá mới mẻ ở Hà Tĩnh. Phương pháp giáo dục này hướng đến việc tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn; trẻ được chăm sóc đầy đủ về thể chất, khuyến khích sự sáng tạo, phát triển từng cá nhân và tôn trọng những khả năng khác biệt.

Chương trình giáo dục của nhà trường được xây dựng phù hợp với từng lứa tuổi, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Điều khó khăn nhất khi áp dụng phương pháp giáo dục mới là thay đổi tư duy, quan niệm của một bộ phận phụ huynh đã quen với lối giáo dục truyền thống. Để làm được điều này, trường đã xây dựng nhiều tiết học, sinh hoạt ngoại khóa có sự tham gia của phụ huynh; tăng cường tương tác với phụ huynh qua mạng xã hội; tôn trọng, chia sẻ, hợp tác cùng phụ huynh trong quá trình giáo dục trẻ...

Trẻ được khám phá thế giới qua những giờ học lý thú, bổ ích.

Hơn một năm đi vào hoạt động, khi chương trình học đã bước đầu được phụ huynh, học sinh đón nhận tích cực thì khó khăn ập đến do dịch COVID-19 bùng phát. Cô Nhung cho biết: “Đó có lẽ là quãng thời gian mà chúng tôi không bao giờ quên được. Công việc không ổn định, thu nhập bị ảnh hưởng, nhiều giáo viên tư tưởng, lập trường “lung lay”. Tôi cùng các thành viên ban giám hiệu phải hết sức gần gũi, chia sẻ, động viên các cô để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Cũng chính trong những ngày tháng đó, tình cảm, sự đoàn kết của tập thể nhà trường càng khiến tôi thêm quyết tâm cống hiến, gắn bó với nơi này”.

Nhiều chương trình ngoại khóa được tổ chức trong quá trình học tập, chăm sóc trẻ.

Bằng chất lượng đào tạo, Trường Mầm non Trung Kiên nhanh chóng “hồi phục” sau dịch. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhà trường đã thu hút được hơn 500 học sinh trở lại trường học và học sinh đăng ký mới.

Chương trình học tập, vui chơi đa dạng, phong phú giúp tạo hứng thú cho trẻ.

Kiên định với phương pháp giáo dục hiện đại, cô Nhung cùng tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, không ngại tiếp cận cái mới, thay đổi tư duy. Cô Nhung đã chủ động kết nối, mời chuyên gia giáo dục hiện đại tại các đơn vị uy tín trên cả nước về tập huấn; cử giáo viên đi học nâng cao nghiệp vụ... Nhờ đó, đội ngũ giáo viên được củng cố, kiện toàn và ngày càng chuyên nghiệp.

Giáo viên của trường trao đổi cùng chuyên gia về lĩnh vực giáo dục hiện đại đến từ các đơn vị giáo dục uy tín trong nước.

Là một trong những giáo viên gắn bó với trường từ những ngày đầu thành lập, cô Lê Thị Thúy cho biết: “Chúng tôi học được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm giảng dạy, chăm sóc trẻ từ cô Tuyết Nhung. Là người kiên định nhưng ấm áp, cô Nhung thường xuyên quan tâm đến đời sống của giáo viên, nhân viên nhà trường; luôn mang đến cho chúng tôi niềm vui, sự khích lệ mỗi ngày. Đó là niềm động viên để chúng tôi nỗ lực nhiều hơn trong công việc”.

Cô Tuyết Nhung đến với học sinh bằng trái tim ấm áp của một ngưởi mẹ.

Từ sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể, sự điều hành của nữ hiệu trưởng tâm huyết, Trường Mầm non Trung Kiên trở thành lựa chọn đáng tin cậy của nhiều phụ huynh; trường ngày càng khẳng định được thương hiệu trong hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập ở Hà Tĩnh.

Mỗi khóa mầm non tốt nghiệp là thêm động lực cho cô Tuyết Nhung và tập thể giáo viên nhà trường.

Chị Trịnh Thúy Hằng (phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi có hai con đã và đang theo học tại trường và tôi hài lòng với chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở đây. Các con được chăm sóc bằng tình yêu thương chân thành, học tập trong một môi trường chuyên nghiệp nên rất tự tin thể hiện cảm xúc, bộc lộ năng khiếu. Tôi ấn tượng với cách giáo viên, nhân viên nhà trường quan tâm, gần gũi, tôn trọng từng phụ huynh, học sinh. Điều này khiến chúng tôi yên tâm là con mình sẽ được giáo dục, phát triển trong một môi trường tốt”.

Phương pháp giáo dục mầm non hiện đại tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ mầm non.

Sự tin tưởng đó của phụ huynh đã trở thành động lực lớn lao để cô Tuyết Nhung cùng tập thể nhà trường nỗ lực nhiều hơn nữa cho sự nghiệp “ươm những mầm xanh”. “Lựa chọn thay đổi tư duy giáo dục, chọn Hà Tĩnh làm quê hương thứ hai để lập nghiệp, đến thời điểm này vẫn là quyết định đúng đắn của tôi. Đưa phương pháp hiện đại vào giáo dục mầm non, tạo dựng môi trường giáo dục dành cho những đứa trẻ hạnh phúc vẫn là điều mà tôi tâm huyết và không ngừng nỗ lực thực hiện” - cô Tuyết Nhung chia sẻ.

Cô Tuyết Nhung (thứ 3 từ trái sang) nhiều năm được Phòng GD&ĐT thành phố, LĐLĐ thành phố biểu dương vì những đóng góp cho công tác giáo dục mầm non.

Bà Dương Thị Hiền - Phó Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đức Thắng (chủ đầu tư) đánh giá: “Cô Tuyết Nhung là một quản lý rất trách nhiệm, tâm huyết. Cô đã tham mưu công ty nhiều vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển trường; chế độ đãi ngộ cho người lao động. Trường Mầm non Trung Kiên vượt qua giai đoạn khó khăn, xây dựng và khẳng định được thương hiệu như hôm nay có vai trò rất lớn của cô Tuyết Nhung”.

Với những đóng góp cho công tác quản lý giáo dục, cô Tuyết Nhung đã được Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn; LĐLĐ thành phố tặng giấy khen cho hoạt động công đoàn.

Minh Khánh