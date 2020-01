2020-01-20 10:25:00

(Baohatinh.vn) - Sáng 20/1, Công an huyện Can Lộc tổ chức công bố quyết định điều động Thiếu tá Đặng Văn Đức - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc.