18 án tử hình cho các bị cáo vận chuyển 216 kg ma túy xuyên quốc gia

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 11/11, Tòa gia đình và người chưa thành niên thuộc TAND TP Hồ Chí Minh, đã tuyên 18 án phạt tử hình, 3 án chung thân và 1 án 15 năm tù về hành vi vận chuyển trái phép ma tuý...

Theo đó, Lê Hồ Vũ được xác định là chủ mưu, cầm đầu bị HĐXX tuyên phạt tử hình cho hai tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy“,”Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Ngoài Lê Hồ Vũ, 17 bị cáo đồng phạm khác, trong đó có 3 bị cáo là người nước ngoài cũng bị HĐXX tuyên án tử hình về các tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy“,”Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy“và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

HĐXX tuyên phạt án tù chung thân 3 bị cáo: Nguyễn Quốc Toàn, Võ Đăng Khoa, Nguyễn Thanh Tùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Riêng Lê Thành Nghĩa (SN 2002) khi phạm tội ở tuổi vị thành niên nên bị HĐXX tuyên mức án 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị HĐXX tuyên phạt bổ sung từ 30 – 50 triệu đồng. Lê Thành Nghĩa không bị phạt bổ sung.

Theo cáo trạng, khoảng 1h, ngày 19/7/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm nhiệm vụ tại cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phát hiện xe ôtô đầu kéo chở container, do tài xế Đoàn Văn Ngãi điều khiển đến cảng Tân Cảng Cát Lái, chuẩn bị làm thủ tục thông quan hàng hóa trên xe để vận chuyển đi Hàn Quốc. Do có biểu hiện nghi vấn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp đối với container này.

Kết quả, khám xét bên trong các kiện đá hoa cương xếp trong container phát hiện, thu giữ: 40 gói nilon chứa tinh thể màu trắng có tổng khối lượng 39,5 kg loại Methamphetamine. Đoàn Văn Ngãi khai nhận vận chuyển thuê cho Công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp APE của Huỳnh Thị Hoa Trân (SN 1980; ngụ phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệu tập, ghi lời khai đối với Huỳnh Thị Hoa Trân, xác định lô hàng thu giữ là của Kim Soon Sik, bạn trai Trân (SN 1960; quốc tịch Hàn Quốc; ngụ phường An Phú, TP Thủ Đức).

Bị cáo Lề Hồ Vũ (ngoài cùng, bên phải) và các đồng phạm tại tòa.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ vật chứng, tiến hành điều tra xác minh và khởi tố bị can đối với Kim Soon Sik và nhiều bị can khác có liên quan về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Mở rộng điều tra, CQĐT xác định, đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh, một phần tiêu thụ ở trong nước, một phần được vận chuyển ra nước ngoài (Hàn Quốc).

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7/2020 tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Lê Hồ Vũ (sử dụng nhiều CMND giả để thực hiện hành vi phạm tội) đã cùng đồng bọn tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hơn 216 kg ma túy các loại, trong đó bị thu giữ hơn 168 kg ma túy các loại, số còn lại các bị cáo vận chuyển, tiêu thụ trót lọt.

