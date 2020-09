Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị bắt sau 7 năm trốn nã

Sáng nay (14/9), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt và di lý đối tượng Trần Minh Sáng (SN 1979, quê quán phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh; đăng ký hộ khẩu thường trú tại xóm Tân Trung, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) về phục vụ điều tra do trước đó bị truy nã tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bác sỹ Trần Minh Sáng trốn truy nã suốt 7 năm vì hành vi lừa đảo

Theo tài liệu điều tra, trước đó, vào năm 2012, trong quá trình công tác tại TP. Hà Tĩnh, Trần Minh Sáng lợi dụng tín nhiệm đã thực hiện hành vi lừa đảo tài sản của nhiều người dân trên địa bàn bằng hình thức nhận tiền chạy việc với số tiền 300 triệu đồng.

Cuối năm 2012, Sáng bị tố cáo tới cơ quan công an. Đến tháng 2/2013, Trần Minh Sáng bỏ trốn vào miền Nam với vỏ bọc bác sĩ đông y, hành nghề chữa bệnh ở một số bệnh viện tư nhân tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đến ngày 4/2/2013, cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Trần Minh Sáng là bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh (thuộc Sở Y tế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 12/9/2020, lực lượng Công an TP. Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ Trần Minh Sáng khi đang ở cùng vợ con tại chung cư C2 An Bình (TP Biên Hoà) để di lý về bàn giao cho Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đối tượng Trần Minh Sáng thì liên hệ theo số điện thoại của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế 0949.265.668 để khai báo và cùng phối hợp làm việc.

Trần Việt