Bắt đối tượng vận chuyển hơn 1 tạ pháo qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

BĐBP Hà Tĩnh phối hợp cùng các lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng có hành vi vận chuyển pháo trái phép từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Video: Lực lượng chức năng kiểm tra, lấy pháo được cất giấu bên trong hộc tự chế dưới thùng xe của đối tượng

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vào lúc 14h, ngày 23/12, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn), các lực lượng phối hợp gồm: Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo, Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Hà Tĩnh) và Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát Lào nhập cảnh vào Việt Nam do Đỗ Minh Tuấn (SN 1993, trú tại tổ 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) làm chủ.

Các lực lượng chức năng lấy pháo được cất giấu bên trong hộc tự chế dưới thùng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hộc tự chế dưới thùng xe có cất giấu 118 hộp pháo, loại 36 quả có trọng lượng khoảng 130 kg.

Đối tượng Đỗ Minh Tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật.

Đối tượng Đỗ Minh Tuấn khai nhận mua số pháo này tại Lào với số tiền hơn 14.000.000 kíp, sau đó tự chế hộc bí mật dưới thùng xe tải cá nhân để cất giấu hòng qua mắt lực lượng chức năng.

118 hộp pháo, loại 36 quả có trọng lượng khoảng 130 kg được cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Vụ việc đang được các lực lượng phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Toàn