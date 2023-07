Bắt giam nguyên Giám đốc tài chính Công ty Vạn Xuân liên quan vụ vi phạm đấu thầu

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm nhiều đối tượng.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Thị Bích Ngọc

Theo đó, ngày 28/6/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1977, trú phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) – Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Phương Anh (có trụ sở tại Hà Nội) về tội “Trốn thuế”.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Bích Ngọc...

...và đối tượng Nguyễn Thanh Tùng

và đối tượng Trần Thị Châu Giang

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1984, trú xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh) – kế toán trưởng, nguyên Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Vạn Xuân; quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Châu Giang (SN 1982, trú quận Long Biên, TP Hà Nội) – Tổng Giám đốc, thẩm định viên về giá và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) – thẩm định viên về giá thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá An Dương (có trụ sở tại Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hùng Cường