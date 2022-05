Bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Y tế và nguyên Giám đốc CDC Trà Vinh

Ngày 29/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ và 8 bị can khác.