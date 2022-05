Bắt tạm giam thêm 2 cán bộ BVĐK Vĩnh Long liên quan vụ Công ty Việt Á

Ngoài giám đốc là Đoàn Văn Hùng, hai thuộc cấp là Đinh Thị Thanh Chi (SN 1968) và Phan Thị Ngọc Thấm (SN 1980) cũng bị bắt tạm giam để điều tra.

Ngày 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, ngoài việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Hùng (SN 1963, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long), cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Thị Thanh Chi (SN 1968, quyền Trưởng khoa dược) và Phan Thị Ngọc Thấm (SN 1980, Kỹ thuật viên trưởng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long).

Các bị can nêu trên bị điều tra cùng về hành vi “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan điều tra đã thực hiện việc khám xét, thu giữ các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra liên quan đến 6 gói thầu mua sắm của Công ty Việt Á.

Bị can Đoàn Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Đối với 6 gói thầu của Công ty Việt Á, trước đó cơ quan điều tra đã có công văn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cung cấp thông tin, tài liệu về các gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư sinh phẩm, thiết bị y tế.

Theo thông tin ban đầu, năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thực hiện 11 gói mua sắm được chia thành 35 gói thầu gồm: 32 gói thầu chỉ định, 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng và 2 gói thầu chỉ định rút gọn.

Tổng giá trị thực hiện hợp đồng là gần 74 tỷ đồng, đã nghiệm thu thanh toán hơn 68 tỷ đồng và chưa thanh toán hơn 5,5 tỷ đồng.

Trong 11 gói thầu mua sắm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Công ty Việt Á tham gia 6 gói thầu, với 5 hợp đồng cung cấp hóa chất – vật tư môi trường pháp hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR.

Tổng giá trị phê duyệt trúng thầu là hơn 24 tỷ đồng, đã thanh toán 24,1 tỷ đồng, còn hơn 31 triệu đồng chưa thanh toán.

