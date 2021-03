Bị can gần như nửa cuộc đời ăn cơm tù viết tâm thư giác ngộ và cảm ơn Công an Nghi Xuân

Nghi Xuân ngày 19/3/2021 Thời gian tôi bị bắt vào đây cũng không được dài lắm nhưng trước hết tôi cảm xúc thấy mình được sống lại với con người đúng nghĩa, vì sự quan tâm của các ban lãnh đạo, phó lãnh đạo cùng các chú phòng cảnh sát hình sự. Với tính nhân văn và nhân đạo bằng chữ Tâm. Đối với những người phạm tội như tôi lại là người ngoại tỉnh vì thế tôi cảm thấy áy náy với lương tâm với bản thân mình qua thời gian phạm tội trên địa bàn huyện Nghi Xuân nói riêng và Hà Tĩnh cùng Nghệ An nói chung. Tôi thấy người Nghi Xuân và Công an huyện Nghi Xuân nơi đây có tấm lòng nhân văn và nhân đạo, trước hết phải nói đến chữ Tâm. Qua đây cho tôi thấy một bài học đắt giá cho bản thân tôi khi sa vào con đường phạm tội. Tôi cứ nghĩ mình là kẻ cặn bã tột cùng của xã hội nhưng vào đây lại được đối xử quá tử tế và nhân đạo. Vì vậy tôi đã cảm nhận được điều đó nên tôi đã tự nguyện khai báo những tội lỗi mà mình đã gây ra trong thời gian qua. Vậy tôi mong muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi sâu sắc nhất với ban lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân, cùng các chú hình sự Công an huyện và toàn thể người dân, học sinh huyện Nghi Xuân nói riêng và người dân tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An nói chung. Điều làm tôi băn khoăn lương tâm là vì tôi đã từng phạm tội ở nhiều nơi và đã từng vào tù ra tội nhưng tôi không cảm nhận được gì. Nhưng từ khi bị bắt vào Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, trước hết là chữ Tâm sau là tính nhân văn và nhân đạo đối với người phạm tội như tôi và tôi đã tỉnh lại chút bản thân con người thật của tôi để tôi hướng thiện làm lại con người mới, sau này mãn hạn tù tôi sẽ là người chồng, người bố tốt của các con tôi, là công dân tốt cho cộng đồng và xã hội. Người viết lời xin lỗi và cảm ơn Người phạm tội Đặng Công Nguyên TB: Quê hương Nghi Xuân, quê hương Đại thi hào Nguyễn Du đã dùng bằng chữ Tâm để chiến thắng với những người phạm tội như tôi”.