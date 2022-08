Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn về hộ chiếu mẫu mới

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn về việc cấp thẻ căn cước công dân và hộ chiếu phổ thông mẫu mới, tại phiên họp Thường vụ Quốc hội ngày 10/8.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14, trong đó có hai nhóm vấn đề. Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc trách nhiệm của Bộ Công an với các nội dung: thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: Nhật Bắc

Một số nội dung cũng sẽ được chất vấn như quản lý nhà nước về an ninh mạng; an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay; giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại.

Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội liên quan đến phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi cũng là nội dung được chất vấn tại phiên họp này.

Trách nhiệm trả lời chính ở nhóm vấn đề thứ nhất là Bộ trưởng Công an Tô Lâm . Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng là người trả lời chính về việc thực hiện chính sách, pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19; thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch; chính sách khuyến khích xã hội hóa trong phát triển ngành.

Công tác quản lý, bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử Quốc gia; giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội cũng sẽ được các đại biểu chất vấn.

Tham gia trả lời chất vấn cùng Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội.

Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1/7, giữ nguyên kích thước so với cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than và không thể hiện thông tin nơi sinh. Từ ngày 27/7 đến nay, lần lượt Đại sứ quán Đức, Đại sứ quán Tây Ban Nha, Đại sứ quán Czech tại Việt Nam thông báo dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới vì không thể hiện nơi sinh của người sử dụng. Trong khi đó, Anh, Pháp thông báo công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.

Ngày 2/8, đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, cho biết “không có vướng mắc gì” liên quan hộ chiếu mẫu mới nên vẫn cấp mới, cấp đổi như bình thường. Trước việc hộ chiếu mẫu mới bị nhiều nước từ chối cấp visa, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đang phối hợp cùng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) giải quyết theo đường ngoại giao. Sau khi thống nhất về phương án, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý tiếp theo.

Tại họp báo Chính phủ chiều 3/8, người phát ngô Bộ Công an, trung tướng Tô Ân Xô, cho biết Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu quy định pháp luật để có thể bổ sung nơi sinh trong phần nhân thân của hộ chiếu mẫu mới.

Theo Sơn Hà/VnExpress