Công an Hương Sơn “đánh mạnh” tội phạm, tệ nạn cờ bạc

Từ đầu năm lại nay, Công an huyện Hương Sơn đã phát hiện, bắt quả tang 24 vụ/98 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ gần 220 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

13 đối tượng trong đường dây đánh bạc liên tỉnh bị Công an Hương Sơn bắt quả tang ngày 1/8/2020

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: “Trước tình hình tệ nạn và tội phạm cờ bạc diễn ra khá phức tạp trong thời gian gần đây, gây bức xúc trong dư luận Nhân dân, đơn vị đã tập trung triển khai các biện pháp để đấu tranh, qua đó bóc gỡ nhiều ổ nhóm, đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn”.

Điển hình là Công an Hương Sơn đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc liên tỉnh vào chiều tối 1/8/2020, được tổ chức tận trong rừng sâu thuộc xã Sơn Tây, bắt tại trận 13 đối tượng (9 đối tượng bỏ trốn vào rừng sau đó cũng đã đến cơ quan công an đầu thú); thu giữ trên 180 triệu đồng, 2 chiếc bộ đàm, 3 ô tô các loại và nhiều tang vật có liên quan…

Tại thời điểm vây bắt ổ nhóm đánh bạc liên tỉnh (ngày 1/8/2020) tại vùng núi sâu xã Sơn Tây, trời mưa rất to

Đây là đường dây được tổ chức rất tinh vi, các con bạc là người ngoại tỉnh (Huế, Quảng Bình, Nghệ An) cấu kết với một số đối tượng trên địa bàn. Địa điểm đánh bạc luôn được tổ chức ở khu vực vùng núi sâu, cách xa khu dân cư, không có sóng điện thoại, đường đi vào độc đạo, lại được cảnh giới nghiêm ngặt. Các đối tượng sử dụng bộ đàm để liên lạc, đối phó với cơ quan chức năng…

Lực lượng công an làm việc với 5 đối tượng đánh bạc tại nhà Nguyễn Tiến Dũng ở thôn Dương Đình, xã Sơn Ninh (2/2020)

Điều đáng nói, nếu như lực lượng nghiệp vụ của Công an huyện đã “cất vó” được nhiều vụ lớn, thì lực lượng công an xã chính quy ở Hương Sơn cũng đang phát huy tốt vai trò trên trận tuyến bảo vệ ANTT ở cơ sở, đặc biệt là trong đấu tranh với tệ nạn, tội phạm đánh bạc. Nhờ luôn bám sát địa bàn, theo dõi sát sao mọi di biến động của các đối tượng, khích lệ tốt tinh thần đấu tranh, phòng chống tội phạm của người dân; tiếp nhận, xử lý kịp thời các tin báo tố giác tội phạm, nên lực lượng công an xã cũng đã phá được nhiều vụ đánh bạc nổi cộm.

Trong tháng 2/2020, Công an xã Sơn Ninh phối hợp với Công an xã An Hòa Thịnh đã phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi đánh bạc tại nhà riêng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, ở thôn Dương Đình, xã Sơn Ninh), thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 11 triệu đồng và một số tang vật liên quan. Công an các xã: Sơn Ninh, An Hòa Thịnh, Sơn Long, Sơn Trà, Sơn Bình phối hợp, bắt quả tang 7 đối tượng sát phạt nhau trên chiếc bạc tại nhà Hà Huy Định (SN 1987, ở xã An Hòa Thịnh), thu giữ gần 9 triệu đồng cùng nhiều tang vật…

7 đối tượng tham gia đánh bạc tại nhà Hà Huy Định ở xã An Hòa Thịnh (2/2020)

Bên cạnh lập án đấu tranh, Công an huyện Hương Sơn còn tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, vận động Nhân dân tích cực đấu tranh, bài trừ các tệ nạn xã hội.

Bằng nhiều hình thức như: thông qua hệ thống loa phát thanh xã, thị trấn, các cuộc họp, sinh hoạt tổ dân phố, thôn, xóm, phát tờ rơi, nói chuyện chuyên đề…, Công an huyện đã tuyên truyền, cảnh báo về những hậu quả xấu của tệ nạn đánh bạc cũng như các quy định pháp luật về xử lý hành vi đánh bạc, từ đó, nâng cao nhận thức và ý thức phòng tránh cho cán bộ và Nhân dân, không tham gia hoặc tiếp tay cho tội phạm và tệ nạn đánh bạc. Nhiều vụ án, chuyên án lớn hay các vụ đánh bạc nhỏ được lực lượng công an khám phá, làm rõ chủ yếu từ tin báo tố giác tội phạm của Nhân dân.

Đến nay, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp VNPT Vinaphone Hương Sơn hoàn thành lắp đặt 650 bảng thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm tại 100% xã, thị trấn.

“Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn và tội phạm đánh bạc, ngoài các biện pháp trên, chúng tôi sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, mạnh tay nghiêm trị các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Đặc biệt, sẽ nhanh chóng đưa các vụ án đánh bạc ra xét xử lưu động tại các địa phương để tăng cường răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, tiến tới loại bỏ dần tệ nạn cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội…” - Thượng tá Hà Hải Long nhấn mạnh.

Mai Hoàng - Ánh Dương