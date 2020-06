Công an huyện Nghi Xuân ghi dấu ấn trong từng chuyên án

Từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều chuyên án được phá trong khoảng thời gian ngắn đã thể hiện bản lĩnh và trình độ nghiệp vụ sắc bén của Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy (Công an Hà Tĩnh) bắt 76 đối tượng sử dụng ma túy tại thị trấn Xuân An.

Phá nhiều chuyên án trọng điểm trong thời gian ngắn

Vào lúc 19h30’ ngày 13/5/2020, trên đường đi làm về, khi qua đoạn Khu di tích Nguyễn Du, thị trấn Tiên Điền, chị L.V.T. (SN 1996) bị 1 nam thanh niên dùng dao đe dọa, cướp 1 điện thoại di động trị giá hơn 8 triệu đồng.

Nhận được tin báo, ngay khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Nghi Xuân nhanh chóng triển khai lực lượng để truy bắt. Chưa đầy 24 giờ sau, Lê Thanh Tuấn (SN 1995, trú tại thôn Bình Phúc, xã Đan Trường) bị tóm gọn cùng tang vật.

Các đối tượng trong số 76 thanh niên bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy tại thị trấn Xuân An.

Trước đó, ngày 31/3/2020, Công an huyện Nghi Xuân đã phá thành công chuyên án TC 0320, bắt giữ Hoàng Đình Linh (SN 1992, trú tại thôn Hải Lục, xã Xuân Hải). Trong khoảng thời gian từ ngày 20/2 - 31/3, lợi dụng mọi người đang “căng mình” chống dịch Covid-19, đối tượng đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều địa bàn như: Xuân Phổ, Xuân Thành… với tổng trị giá tài sản hơn 100 triệu đồng.

Đầu năm 2020, sau thời gian theo dõi, ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân phá thành công chuyên án số DDBTD1218, bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, trú tại thị trấn Tiên Điền) cầm đầu. Đây là băng nhóm sử dụng mạng internet, phần mềm zalo, messenger cài đặt trên smartphone để chuyển thông tin mua bán lô đề trên địa bàn huyện với số tiền giao dịch hằng ngày hơn 100 triệu đồng…

Nguyễn Thị Hoa (áo đỏ) - đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc lô đề cùng 6 đồng phạm trong chuyên án số DDBTD1218.

Góp lại hành trình 5 năm qua, Công an Nghi Xuân đã điều tra làm rõ 251/312 vụ xâm phạm trật tự xã hội, thu hồi tài sản trị giá hơn 3 tỷ đồng. Đồng thời, phát hiện, xử lý 218 vụ, 182 đối tượng, 41 cơ sở vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, xử phạt gần 1 tỷ đồng; bắt giữ 71 vụ, 222 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 197 vụ, 809 đối tượng đánh bạc…

Học sinh Trường Tiểu học Cương Gián 1 ký cam kết phòng chống mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ dưới sự chứng kiến của Công an huyện Nghi Xuân và Ban Giám hiệu nhà trường

Chia sẻ về những kết quả đạt được, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân Nguyễn Quang Thành cho rằng: “Ngoài yếu tố chủ động trong mọi tình huống, nắm chắc địa bàn, việc bố trí đúng người, đúng việc, phù hợp với năng lực sở trường từng người có tác động lớn trong quá trình thực hiện thành công các chuyên án”.

Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội

Giai đoạn 2015 - 2020, Công an Nghi Xuân đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong việc truy quét, tấn công tội phạm. Nhờ vậy, công tác bảo đảm ANTT luôn được giữ vững.

Công an Nghi Xuân vận động người dân tự nguyện giao nộp khẩu tiểu liên tại xã Xuân Phổ.

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, dù tiềm ẩn nhiều phức tạp khó lường, song 5 năm qua, an ninh quốc gia luôn được lực lượng giữ vững trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, hình thành các điểm nóng phức tạp.

Bên cạnh đó, Công an huyện Nghi Xuân còn rất thành công trong việc hình thành các mô hình “Trường học an toàn về ANTT”, “Vùng giáo an toàn”… Ông Trần Đình Lương - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Cam Lâm (xã Xuân Liên) phấn khởi cho biết: “Từ khi có mô hình “Vùng giáo đảm bảo an toàn về ANTT, đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, bà con giáo dân ở đây rất yên tâm để làm ăn, xây dựng quê hương, gia đình no ấm”.

...và làm chứng minh nhân dân cho người già trong ngày cuối tuần tại xã Xuân Hội.

Với nhiều kết quả nổi bật, Đảng bộ Công an huyện 5 năm liền đạt “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Đặc biệt, năm 2018, đơn vị vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Hoài Nam