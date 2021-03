ĐBQH Hà Tĩnh: Nên bổ sung bố trí nguồn ngân sách cho việc phòng, chống ma túy và cai nghiện tại địa phương

Góp ý xây dựng dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đề xuất nên bổ sung bố trí nguồn ngân sách cho việc phòng, chống ma túy và cai nghiện tại địa phương.

Nhằm chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng 9/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) gồm 8 chương (những quy định chung; trách nhiệm phòng, chống ma túy; kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy; hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy; điều khoản thi hành), 54 điều.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất về thống kê người nghiện ma túy (hiện nay đang được quản lý tại 4 bộ, ngành) để có đầu mối số liệu tổng thể.

Tại hội nghị, cơ bản các ý kiến đồng ý với dự thảo luật và dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Tuy nhiên, đại biểu cũng góp ý chi tiết cách dùng từ, thuật ngữ trong các điều luật và một số nội dung cụ thể trong dự thảo.

Trưởng ban Pháp chế (HĐND tỉnh) Nguyễn Thị Nhuần: Cần xem xét lại khoản 1, Điều 24 - khó khả thi bởi thực tế rất ít trường hợp cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc công an cấp xã nơi cư trú.

Đại biểu cho rằng, luật nên bổ sung bố trí nguồn ngân sách cho việc phòng chống ma túy và cai nghiện tại địa phương; cụ thể nên có chính sách tập trung cho phòng, chống ma túy tổng thể, tránh cú nhát, phân cấp hơn cho ngân sách địa phương; đồng thời cần quy định trong luật việc đưa tài sản tịch thu được vào nguồn quỹ phòng chống ma túy địa phương để hỗ trợ, khuyến khích thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị.

Cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất về thống kê người nghiện ma túy; quy định đối tượng áp dụng văn bản; quy định việc đưa tài sản tịch thu được vào nguồn quỹ phòng chống ma túy địa phương để hỗ trợ, khuyến khích thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị; xem xét sửa đổi quy định việc thực hiện quy trình cai nghiện đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện và đối tượng cai nghiện bắt buộc phải thực hiện...

Trưởng phòng Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB&XH) Nguyễn Văn Sỹ: Cần xem xét, sửa đổi quy trình cai nghiện đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện và đối tượng cai nghiện bắt buộc.

Đại biểu cũng do rằng, luật cần quy định rõ vai trò công an chính quy tại cơ sở trong thực hiện phòng chống ma túy; cần làm rõ trách nhiệm lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú tại địa phương thuộc thẩm quyền công an cấp xã hay UBND cấp xã; làm rõ hơn thủ tục, điều kiện việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng...

Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới.

Thu Hà