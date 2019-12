Gần 800 học sinh Nghi Xuân được trang bị kiến thức an toàn giao thông

Sáng 25/11, Trường THCS Nguyễn Trãi (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân tổ chức buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường cho gần 800 học sinh.

Học sinh tham gia buổi tuyên truyền trả lời hỏi đáp về biển báo giao thông

Tại buổi tuyên truyền, gần 800 học sinh đã được cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân truyền đạt những kiến thức cơ bản về các biển chỉ dẫn, kỹ năng tham gia giao thông đường bộ như không dàn hàng ngang, không đậu xe lòng đường, cách đội mũ bảo hiểm... và quy định của luật giao thông đường bộ như về độ tuổi đi xe máy điện, xe đạp điện, xe gắn máy, về xử phạt hành chính khi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cùng đó là tuyên truyền, phổ biến những nội dung về an ninh mạng và thực trạng, nguyên nhân cũng như cách phòng tránh bạo lực học đường.

Gần 800 em học sinh được trang bị kiến thức về biển báo, quy định tham gia giao thông

Trong buổi tuyên truyền, các em học sinh không chỉ lắng nghe mà còn có sự tương tác, tích cực phát biểu, trả lời câu hỏi và trao đổi các vấn đề một cách sôi nổi, hào hứng.

Thông qua nội dung tuyên truyền, giúp các em học sinh nắm vững các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng, từ đó, thay đổi hành vi theo hướng tích cực, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, nói không với bạo lực học đường, góp phần xây dựng trường học an toàn, an ninh trật tự.

Buổi tuyên truyền nhằm giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông

Được biết, từ đầu năm 2019 tới nay, Công an huyện Nghi Xuân đã tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và bạo lực học đường cho hầu hết các trường học thuộc 3 cấp trên địa bàn huyện, đặc biệt là các trường THCS.

Ngọc Loan