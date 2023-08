Giúp lưu học sinh Lào thực hiện tốt quy định của pháp luật Việt Nam

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho lưu học sinh Lào tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh giúp các em hiểu và thực hiện pháp luật Việt Nam, nâng cao ý thức trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho bản thân.

Chiều 29/8, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh phối hợp với các phòng: An ninh đối ngoại, Quản lý xuất nhập cảnh, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam đối với lưu học sinh Lào. Cùng dự có đại diện các phòng ban thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh và 250 lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

Báo cáo viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh tuyên truyền nội dung về pháp luật trong công tác phòng chống ma túy và cách nhận biết tội phạm, tệ nạn ma túy, tác hại của thuốc lá thế hệ mới...

Báo cáo viên của phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chia sẻ về thực trạng an toàn giao thông ở Việt Nam hiện nay, những hậu quả nghiêm trọng gây tổn hại về con người, vật chất và tinh thần, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông...

Tại hội nghị, các nội dung tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài cũng đã được báo cáo viên phòng Quản lý xuất nhập cảnh truyền đạt tới các em lưu học sinh Lào.

Các nội dung tại hội nghị đã góp phần giúp lưu học sinh Lào nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các quy định về quản lý xuất nhập cảnh, ý thức giữ gìn an ninh, trật tự chung và đảm bảo an toàn cho bản thân...

Dịp này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã trao 10 suất quà hỗ trợ cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

