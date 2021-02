Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Nguyễn Thị Thanh Hóa - giáo viên Trường THCS Hương Điền (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân, chơi tiền ảo và trả nợ.

Nguyễn Thị Thanh Hóa bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 01/02/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Hóa (SN 1981, trú tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân) - giáo viên Trường THCS Hương Điền (xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, tháng 10/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của anh Trần Văn Nghĩa (SN 1969, trú tại khối Triều Tân, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) tố cáo Nguyễn Thị Thanh Hóa lừa đảo chiếm đoạt 740 triệu đồng bằng hình thức nhận tiền đưa con trai anh Nghĩa là Trần Trọng Danh (SN 1991) đi xuất khẩu lao động tại Australia (Úc) nhưng sau đó không thực hiện.

Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra, xác minh mở rộng và đã xác định: Từ cuối năm 2013 đến nay, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như nhận tiền hứa hẹn đưa người đi xuất khẩu lao động tại Australia (Úc), vay tiền sử dụng vào mục đích cá nhân..., Nguyễn Thị Thanh Hóa đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Hóa.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Hóa sử dụng để chi tiêu cá nhân, chơi tiền ảo và trả nợ vay với lãi suất cao...

Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai là bị hại liên hệ với đồng chí điều tra viên Nguyễn Xuân Thanh theo SĐT: 0946892899.

Sỹ Quý – Thanh Ngà